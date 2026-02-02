Volkswagen Polo

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Названы самые аварийные автомобили в России
Новости
Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия
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В России отзывают 55 тысяч свежих Volkswagen Polo и Skoda Rapid
Новости
VW передумал отправлять в отставку Polo: хэтчбек ждет рестайлинг
7 ноября 2023, 12:06
Перечислены самые дорогие в обслуживании автомобили
Эксперты перечислили модели массовых брендов, обслуживание которых влетит в копеечку
18 сентября 2023, 20:29
В России закончились Volkswagen Polo отечественной сборки
Последние автомобили предлагали в стране дороже двух миллионов рублей
18 мая 2023, 12:19
Volkswagen отметил 25-летие Polo GTI особым исполнением
Его тираж ограничат 2500 экземплярами
5 мая 2023, 20:00
В России почти закончились новые Volkswagen Polo
Автомобили остались в наличии в 15 региональных дилерских центрах
23 января 2023, 7:34
Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился и обрел матричные фары
«Подогретый» Polo GTS изменился внешне и получил невиданную опцию
28 ноября 2022, 8:08
Босс VW заявил, что автомобилей, подобных Polo, больше не будет
Семейство Polo рискует отправиться в отставку накануне 50-летия
21 сентября 2022, 17:11
Volkswagen обновил хэтчбек Polo
Новый Поло для Бразилии — единственная модель в сегменте со штатными светодиодными фарами
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