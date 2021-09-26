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Самые бюджетные VW и Skoda
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира, которые не продаются в России
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Братья Volkswagen Polo со всего мира
Новости
Volkswagen впервые показал бюджетный Polo Track
Новости
Редкий Volkswagen Polo Harlekin с разноцветным кузовом продают в России по цене двух айфонов
26 сентября 2021, 21:34
Видео: хот-хэтчи Ford, Hyundai и Volkswagen сразились в дрэге
«Зажигалки» из США, Южной Кореи и Германии посоревновались на прямой
Volkswagen обновил цены. Одна модель подешевела на 150 тысяч рублей
«Топовый» Touareg стал доступнее, а вот начальные версии, напротив, подорожали
9 июля 2021, 9:58
Новости
Мария Руцкая
30 июня 2021, 15:56
Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
В движение новинку приводит 207-сильный турбодвигатель
10 мая 2021, 15:15
Volkswagen показал, как будет выглядеть обновленный Polo GTI
Внешность хот-хэтча раскрыта на тизере, а о технике сообщат в конце июня
22 апреля 2021, 13:52
Цифровая «приборка» и матричные фары: представлен обновленный Volkswagen Polo
Предзаказ хэтчбека откроют в мае
21 апреля 2021, 12:32
Внешность обновленного Volkswagen Polo раскрыли до премьеры
Премьера хэтчбека состоится уже завтра
19 апреля 2021, 14:30
Volkswagen раскрыл дату премьеры обновленного Polo
Немецкий производитель опубликовал тизер посвежевшего хэтчбека
22 марта 2021, 15:27
В России появился один из самых дорогих Volkswagen Polo
Прием заказов на Polo Football Edition уже открыт, а у дилеров машины появятся в апреле
3 февраля 2021, 13:09
Российский Volkswagen Polo получил «футбольную» версию
Polo Football Edition поступит в продажу в апреле
Посмотрите на Volkswagen Polo, который «скрасит серые будни»
Версия Harlequin окрашена в несколько цветов
20 января 2021, 15:04
Новости
Анастасия Мельник
12 января 2021, 17:29
Появились шпионские фотографии обновленного Volkswagen Polo
Хэтчбек засняли во время дорожных тестов
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