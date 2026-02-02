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Названы самые аварийные автомобили в России
Новости
Volkswagen Polo получил особую версию в честь своего 50-летия
Новости
В России отзывают 55 тысяч свежих Volkswagen Polo и Skoda Rapid
Новости
VW передумал отправлять в отставку Polo: хэтчбек ждет рестайлинг
6 июля 2024, 15:15
В Европе прекратили выпускать VW Polo: его заменят электрокаром
Последний хэтчбек сошел с конвейера испанского завода 2 июля
Volkswagen добавил седану Polo связку турбомотора и автомата
Новый двигатель позволил прибавить в экономичности и эластичности
13 мая 2024, 9:09
Новости
Сергей Ильин
4 марта 2024, 15:02
Бразильский Volkswagen Polo получил фермерскую версию
Представлен хэтчбек Polo Robust с увеличенным дорожным просветом
7 ноября 2023, 12:06
Перечислены самые дорогие в обслуживании автомобили
Эксперты перечислили модели массовых брендов, обслуживание которых влетит в копеечку
18 сентября 2023, 20:29
В России закончились Volkswagen Polo отечественной сборки
Последние автомобили предлагали в стране дороже двух миллионов рублей
18 мая 2023, 12:19
Volkswagen отметил 25-летие Polo GTI особым исполнением
Его тираж ограничат 2500 экземплярами
5 мая 2023, 20:00
В России почти закончились новые Volkswagen Polo
Автомобили остались в наличии в 15 региональных дилерских центрах
23 января 2023, 7:34
Бюджетный хот-хэтч Volkswagen Polo обновился и обрел матричные фары
«Подогретый» Polo GTS изменился внешне и получил невиданную опцию
28 ноября 2022, 8:08
Босс VW заявил, что автомобилей, подобных Polo, больше не будет
Семейство Polo рискует отправиться в отставку накануне 50-летия
Volkswagen начал продажи упрощенного хэтчбека Polo
Новый ультрабюджетный Volkswagen предназначен для Южной Америки
12 ноября 2022, 22:22
Новости
Сергей Ильин
21 сентября 2022, 17:11
Volkswagen обновил хэтчбек Polo
Новый Поло для Бразилии — единственная модель в сегменте со штатными светодиодными фарами
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