Volkswagen Caddy

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Новый Volkswagen Caddy: фургон-трансформер и экономичная версия
Немецкий «каблучок» пережил первое обновление на пятом году цикла
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У проданных в России Volkswagen Caddy нашли заводской дефект
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Британец превратил фургончик Volkswagen в 736-сильный спорткар
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Volkswagen Caddy провалил проверку «лосиным тестом»
8 июня 2021, 12:12
В России подорожали Volkswagen. Одна модель прибавила почти 200 тысяч рублей
«Каблучок» Caddy в мае подешевел, а теперь, напротив, значительно прибавил в цене
31 мая 2021, 13:18
В России отзывают пятилетние Volkswagen Caddy
В сервисы направят 74 экземпляра Caddy, проданные в 2016 году
1 апреля 2021, 15:31
До России добрался новый Volkswagen Caddy: объявлены цены
Линейка Caddy включает грузовую и пассажирскую модель, а также кемпер California
4 сентября 2020, 12:00
Volkswagen подготовил для Caddy походную версию с палаткой
Новинка пришла на смену Caddy Beach
4 августа 2020, 15:35
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат
Кампания затронула 57 автомобилей немецкой марки
30 июля 2020, 13:09
Volkswagen сделает из Caddy дом на колесах с двухметровой кроватью
Премьера новой модификации намечена на сентябрь 2020 года
20 февраля 2020, 17:25
Новый дизайн Volkswagen Caddy раскрыли до премьеры
Модель нового поколения стала жертвой утечки – фотографии попали в Сеть незадолго до дебюта
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