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Новости
Новый Volkswagen Caddy справился с краш-тестом на пятерку
Со сменой поколения немецкий минивэн стал безопаснее
Новости
В России подорожали коммерческие Volkswagen
Новости
В России начали продавать кросс-версию Volkswagen Caddy
Новости
В России подорожали Volkswagen. Одна модель прибавила почти 200 тысяч рублей
31 мая 2021, 13:18
В России отзывают пятилетние Volkswagen Caddy
В сервисы направят 74 экземпляра Caddy, проданные в 2016 году
До России добрался новый Volkswagen Caddy: объявлены цены
Линейка Caddy включает грузовую и пассажирскую модель, а также кемпер California
1 апреля 2021, 15:31
Новости
Лиза Будрина
4 сентября 2020, 12:00
Volkswagen подготовил для Caddy походную версию с палаткой
Новинка пришла на смену Caddy Beach
4 августа 2020, 15:35
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат
Кампания затронула 57 автомобилей немецкой марки
30 июля 2020, 13:09
Volkswagen сделает из Caddy дом на колесах с двухметровой кроватью
Премьера новой модификации намечена на сентябрь 2020 года
21 февраля 2020, 10:18
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Это самое масштабное обновление модели за последние 16 лет
20 февраля 2020, 17:25
Новый дизайн Volkswagen Caddy раскрыли до премьеры
Модель нового поколения стала жертвой утечки – фотографии попали в Сеть незадолго до дебюта
28 января 2020, 11:24
Появились подробности об обновленном Volkswagen Caddy
Премьера новинки запланирована на конец февраля
20 декабря 2019, 13:07
Новый Volkswagen Caddy: первые изображения
Компактвэн следующего поколения представят в 2020 году
Volkswagen сделал фургон для полицейских собак
Теперь четвероногие полицейские будут кататься с комфортом
23 июня 2019, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
Невиданное оснащение
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи, которые идут в комплекте с машиной
25 февраля 2017, 15:56
Селектор
Михаил Николаенко
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