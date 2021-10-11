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Новости
Геймер сравнил круг по гоночной трассе в Gran Turismo 7 и в реальности
Оказалось, что в целом всё похоже, но есть нюансы
Новости
33-летний раллийный Volkswagen Golf продают дороже нового GTI
Новости
80-летняя пенсионерка купила себе пятый Volkswagen Golf GTI
Новости
Volkswagen улучшил Golf, который продается в России
18 января, 11:46
Volkswagen анонсировал новую «быструю» модель. Ее покажут в феврале
В тизере немецкий производитель намекнул на NFT, но пока непонятно, что это значит
Volkswagen Golf GTI
Привет из прошлого в оболочке из будущего
11 октября 2021, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
14 июля 2021, 14:23
На торги выставили Volkswagen Golf GTI без пробега, который на 19 лет забыли в гараже
Пробег немецкого хэтчбека, выпущенного в 2002 году, составляет всего 12,8 километра
19 июня 2021, 17:34
Дрэг-гонка: VW Golf GTI против Renault Megane R.S. и Honda Civic Type R
Переднеприводные хот-хэтчи посоревновались под дождём
30 мая 2021, 15:30
Видео: новая Skoda Octavia сразилась в дрэге с BMW 1-Series и VW Golf
Немецкие пятидверки померились силами на влажном асфальте
28 апреля 2021, 13:15
В России стартовали продажи нового Volkswagen Golf
Цены на хэтчбек восьмого поколения начинаются от 2 558 000 рублей
9 марта 2021, 2:22
Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
Традиционные моторы останутся как минимум у четырех моделей
26 февраля 2021, 19:28
Юбилейный Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 лишился ограничителя скорости
Хэтчбек приурочен к очередному юбилею версии GTI
23 февраля 2021, 20:20
Раскрыта внешность Volkswagen Golf, выпущенного в честь 45-летия GTI
Юбилейная спецверсия Golf GTI отличится выхлопом, дисками и декором
Volkswagen отзывает десятки тысяч Golf из-за «глюков» программного обеспечения
У хэтчбека обнаружились проблемы с мультимедийной системой и камерой заднего вида
13 января 2021, 13:17
Новости
Мария Руцкая
12 декабря 2020, 14:28
Дрэг-гонка: новая Octavia RS против Ford Focus ST и Volkswagen Golf GTI
Переднеприводные пятидверки посоревновались на прямой
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