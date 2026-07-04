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Стали известны автомобили, которые расходуют 3,5 литра топлива
Новости
Рассекречено первое фото Volkswagen Golf нового поколения
Новости
Volkswagen отложил премьеру нового Golf. И вот почему
Новости
Особый Volkswagen Golf GTI поставил рекорд Нюрбургринга до премьеры
25 апреля 2025, 20:27
Старый Volkswagen Golf превратили в шестиколесный самосвал
Самодельная машина получила выхлоп в стиле американских грузовиков
Volkswagen Golf GTI станет мощнее с обновленным турбомотором
Немецкий хот-хэтч не спешит расставаться с бензиновыми агрегатами
6 апреля 2025, 14:32
Новости
Сергей Ильин
7 января 2025, 12:40
В России снова появились новые Volkswagen Golf
Московский дилер начал продажи хэтчбеков, ввезенных по параллельному импорту
15 декабря 2024, 23:23
Volkswagen готов перенести производство Golf за пределы Германии
Завод в Вольфсбурге переориентируется на электрическую линейку
29 ноября 2024, 18:10
Rivian поможет Volkswagen разработать новый электрический Golf
Автогигант решил прибегнуть к помощи 15-летнего американского стартапа
10 ноября 2024, 20:40
Volkswagen готовится к отказу от популярного мотора 1.4 TSI
Немецкая марка скоро прекратит выпускать знаменитую «турбочетверку»
6 октября 2024, 21:43
Африканская полиция получила большую партию Volkswagen Golf GTI
Машины начнут выдавать сотрудникам после курсов водительского мастерства
22 сентября 2024, 17:17
Посмотрите на новый базовый Volkswagen Golf: «механика» и штамповка
После рестайлинга родоначальник класса сохранил небогатые комплектации
3 сентября 2024, 12:48
Старый Volkswagen Golf превратили в 900-сильный драгстер
Производительный хэтчбек способен бросить вызов современным суперкарам
Volkswagen готов выпускать «восьмой» Golf до 2035 года
Жизненный цикл последнего топливного «Гольфа» будет продлен
5 августа 2024, 8:08
Новости
Сергей Ильин
22 июня 2024, 9:00
Volkswagen сделал особые диски для нового Golf R
19-дюймовые колёса будут опцией для модели
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