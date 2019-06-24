Volkswagen Scirocco

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История Volkswagen Scirocco
Он был важнее, чем Golf. Просто об этом забыли
Новости
Volkswagen прекратил производство Scirocco
Новости
Гонконгские тюнеры превратили VW Scirocco в «ралли-кар»
Новости
Volkswagen добавил обновленному Scirocco GTS-версию
31 октября 2013, 20:06
Следующий Volkswagen Scirocco выпустят через четыре года
Хэтчбек Scirocco получит более мощные моторы и новый дизайн
17 октября 2013, 13:49
Феликс Баумгартнер выступит в гонке поддержки серии DTM
Парашютист-рекордсмен выйдет на старт финального этапа монокубка Volkswagen Scirocco
6 мая 2013, 21:17
Volkswagen отпразднует выпуск миллионного Scirocco спецверсией
Новинка получит особое оформление экстерьера и салона
10 апреля 2013, 19:27
"Газпром" стал поставщиком топлива для немецкой кузовной серии
Участники Volkswagen Scirocco R-Cup поедут на газе российской компании
28 марта 2013, 22:21
Новый Volkswagen Scirocco изменят до неузнаваемости
Модель следующего поколения получит другой дизайн кузова
4 августа 2011, 20:54
Базовая комплектация "российских" VW Scirocco стала богаче
Компания VW начала принимать заказы на хэтчбека Scirocco с более богатым базовым оснащением
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