Volkswagen XL1

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Volkswagen с расходом один литр на 100 километров выставили на продажу
Дизельный Volkswagen XL1 пустят с молотка в Бирмингеме 10 ноября
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VW превратит футуристичный гибрид XL1 в конкурента Toyota Prius
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Один день с Volkswagen XL1
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"Фольксваген" передал клиенту первый сверхэкономичный гибрид XL1
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