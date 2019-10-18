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Volkswagen XL1
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Новости
Volkswagen с расходом один литр на 100 километров выставили на продажу
Дизельный Volkswagen XL1 пустят с молотка в Бирмингеме 10 ноября
Новости
VW превратит футуристичный гибрид XL1 в конкурента Toyota Prius
Репортаж
Один день с Volkswagen XL1
Новости
"Фольксваген" передал клиенту первый сверхэкономичный гибрид XL1
11 ноября 2013, 15:23
"Заряженную" версию самой экономичной модели VW покажут весной
Volkswagen XL1 с мотором от спортбайка привезут на автосалон в Женеве
Самый экономичный Volkswagen оценили в шесть с половиной "Гольфов"
Гибрид Volkswagen XL1 будет стоить 111 тысяч евро
5 сентября 2013, 18:20
Новости
Александр Мирошкин
11 июня 2013, 20:27
Volkswagen превратит сверхэкономичный гибрид XL1 в спорткар
Модель сможет набирать "сотню" за 4,5 секунды и потребять при этом 3 литра топлива
28 мая 2013, 16:52
Volkswagen передумал продавать сверхэкономичный гибрид
Модель с расходом 0,9 литра на "сотню" будут передавать в лизинг
Volkswagen сделал модель с расходом 0,9 литра серийной
Компания рассказала подробности о сверхэкономичном гибриде XL1
21 февраля 2013, 19:25
Новости
Ефим Репин
19 марта 2012, 14:56
VW начал готовить к серии сверхэкономичный гибрид
Компания выпустит новую модель тиражом в 100 экземпляров
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