XL1

Volkswagen XL1

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Volkswagen с расходом один литр на 100 километров выставили на продажу
Дизельный Volkswagen XL1 пустят с молотка в Бирмингеме 10 ноября
Новости
VW превратит футуристичный гибрид XL1 в конкурента Toyota Prius
Репортаж
Один день с Volkswagen XL1
Новости
"Фольксваген" передал клиенту первый сверхэкономичный гибрид XL1
11 ноября 2013, 16:23
"Заряженную" версию самой экономичной модели VW покажут весной
Volkswagen XL1 с мотором от спортбайка привезут на автосалон в Женеве
Самый экономичный Volkswagen оценили в шесть с половиной "Гольфов"
Гибрид Volkswagen XL1 будет стоить 111 тысяч евро
5 сентября 2013, 19:20Новости
Александр Мирошкин
11 июня 2013, 21:27
Volkswagen превратит сверхэкономичный гибрид XL1 в спорткар
Модель сможет набирать "сотню" за 4,5 секунды и потребять при этом 3 литра топлива
28 мая 2013, 17:52
Volkswagen передумал продавать сверхэкономичный гибрид
Модель с расходом 0,9 литра на "сотню" будут передавать в лизинг
Диета
Фотографии сверхэкономичного гибрида Volkswagen
21 февраля 2013, 22:55Без рубрики
21 февраля 2013, 20:25
Volkswagen сделал модель с расходом 0,9 литра серийной
Компания рассказала подробности о сверхэкономичном гибриде XL1
Обновка
Новый автомобиль Себастьяна Леба для X-Games
28 июня 2012, 18:52Без рубрики
19 марта 2012, 15:56
VW начал готовить к серии сверхэкономичный гибрид
Компания выпустит новую модель тиражом в 100 экземпляров

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