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В России завершились продажи Volkswagen Passat
Вседорожная модификация Passat Alltrack все еще доступна россиянам
Новости
Volkswagen выпустил последний седан Passat
Новости
Volkswagen снял с производства старейший европейский седан
Новости
Появились шпионские фотографии электрического преемника Volkswagen Passat
8 сентября 2021, 13:34
Объявлены рублевые цены на Volkswagen Passat Alltrack
Новинку оценили в 3,7 миллиона рублей
Volkswagen отправляет в отставку американский Passat
Модель получит «прощальную» спецверсию, после чего ее снимут с производства
20 июля 2021, 11:12
Новости
Лиза Будрина
29 июня 2021, 13:56
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Модель предложат с турбомотором мощностью 220 сил, «роботом» DSG и полным приводом
8 июня 2021, 12:12
В России подорожали Volkswagen. Одна модель прибавила почти 200 тысяч рублей
«Каблучок» Caddy в мае подешевел, а теперь, напротив, значительно прибавил в цене
22 апреля 2021, 10:23
В России подорожали автомобили Volkswagen
Две модели немецкой марки прибавили в цене от 1,8 до 2,6 процента
2 апреля 2021, 16:58
Российский Volkswagen Passat вновь оснастили 190-сильным мотором
Седан временно лишился мощного двигателя в минувшем ноябре
9 марта 2021, 2:22
Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
Традиционные моторы останутся как минимум у четырех моделей
29 ноября 2020, 22:22
Volkswagen отправит в отставку Arteon и Passat в кузове седан
Через полвека после дебюта Passat снова получит исключительно пятидверный кузов
Kia К5 vs VW Arteon, VW Passat и Kia Stinger
Сравнительный тест небанального среднего класса
26 ноября 2020, 9:41
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Российский Volkswagen Passat лишился двухлитрового мотора
Теперь для покупки доступен только вариант со 150-сильным двигателем 1.4 TSI
24 ноября 2020, 13:38
Новости
Лиза Будрина
22 сентября 2020, 17:00
Skoda займётся разработкой нового Volkswagen Passat
Новая модель появится в продаже в 2023 году
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