Volkswagen Passat

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Ушедший из России Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана
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По заветам В6: Volkswagen выпустил Passat, способный проезжать 1,5 тысячи км
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В продаже появился новый Volkswagen Passat B3: его пустят с молотка
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Volkswagen Tiguan, Passat и Tayron получили мощный бензиновый двигатель
16 апреля 2024, 14:25
Новый Volkswagen Passat станет пятиметровым седаном в Китае
Рыночный дебют модели запланирован на третий квартал 2024 года
23 марта 2024, 22:55
Седан-преемник Volkswagen Passat полностью раскрыт до премьеры
В Сети появились официальные фото экстерьера и интерьера новинки
7 февраля 2024, 19:49
Почти новый Volkswagen Passat на 19 лет забыли в гараже и теперь продают
С 2005 года универсал проехал всего 3500 километров
50 лет «Пассату»
Родство с Audi, китайские корни, мотор W8 и прочие зигзаги судьбы легенды европейского автопрома
5 декабря 2023, 7:00Читальный зал
Асатур Бисембин
Асатур Бисембин
31 августа 2023, 10:21
Каким получился новый Volkswagen Passat
Отныне европейский Volkswagen Passat будет выпускаться только в кузове универсал
27 августа 2023, 13:30
Volkswagen сделал Amarok для пожарных и Passat для полиции
Автомобили уже находятся в тестовой эксплуатации
12 июля 2023, 12:15
Появились подробности о новом Volkswagen Passat: теперь только универсал
Премьера ожидается осенью 2023 года
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