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Новости
Ушедший из России Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана
Новости
По заветам В6: Volkswagen выпустил Passat, способный проезжать 1,5 тысячи км
Новости
В продаже появился новый Volkswagen Passat B3: его пустят с молотка
Новости
Volkswagen Tiguan, Passat и Tayron получили мощный бензиновый двигатель
29 сентября 2024, 18:18
Volkswagen начал продажи нового Passat в кузове седан
Объявили цены на флагманскую легковую модель VW
Представлен новый Volkswagen Passat: на этот раз пятиметровый седан
Легендарный немец всё-таки остался с четырёхдверным кузовом
1 сентября 2024, 14:14
Новости
Сергей Ильин
7 июля 2024, 12:00
Видео: Volkswagen Passat Variant провалил проверку «лосиным тестом»
Новинка показала безопасное поведение на дороге
16 апреля 2024, 14:25
Новый Volkswagen Passat станет пятиметровым седаном в Китае
Рыночный дебют модели запланирован на третий квартал 2024 года
23 марта 2024, 22:55
Седан-преемник Volkswagen Passat полностью раскрыт до премьеры
В Сети появились официальные фото экстерьера и интерьера новинки
7 февраля 2024, 19:49
Почти новый Volkswagen Passat на 19 лет забыли в гараже и теперь продают
С 2005 года универсал проехал всего 3500 километров
50 лет «Пассату»
Родство с Audi, китайские корни, мотор W8 и прочие зигзаги судьбы легенды европейского автопрома
5 декабря 2023, 7:00
Читальный зал
Асатур Бисембин
31 августа 2023, 10:21
Каким получился новый Volkswagen Passat
Отныне европейский Volkswagen Passat будет выпускаться только в кузове универсал
27 августа 2023, 13:30
Volkswagen сделал Amarok для пожарных и Passat для полиции
Автомобили уже находятся в тестовой эксплуатации
В России продают новый Volkswagen Passat. Очень дорого
У продавца в наличии полный комплект документов и ключей
21 июля 2023, 19:48
Новости
Анастасия Мельник
12 июля 2023, 12:15
Появились подробности о новом Volkswagen Passat: теперь только универсал
Премьера ожидается осенью 2023 года
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