BMW 8-Series

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Представлена последняя самостоятельная модель Alpina
Это спорткар B8 GT за 225 тысяч евро
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В США построили рестомод на базе BMW 850
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Старую BMW 8 серии оснастили мотором от M5
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Три купе с V8 сравнили в дрэг-рейсинге
28 мая 2022, 20:00
Очень редкий BMW 850 Ci выставили на продажу
Особенностью автомобиля стала его комплектация
17 февраля 2022, 13:53
BMW представила 8 Series Gran Coupe с салоном в стиле «Человека-паука» и комиксами на кузове
Всего баварские инженеры соберут 99 уникальных автомобилей
6 февраля 2022, 20:40
Суперседан Alpina B8 обновился и получил светящуюся решетку радиатора
Флагман Alpina пережил рестайлинг вслед за BMW 8 серии Gran Coupe
26 января 2022, 10:18
Объявлены рублевые цены на обновленное семейство BMW 8 Series
Производство рестайлинговых купе, кабриолета и четырехдверки начнется весной
25 января 2022, 13:06
BMW объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в одно семейство
Линейка получит название 6 Series
24 июня 2021, 10:38
У BMW 8 серии появилась сверхчерная версия
Исполнение Frozen Black Edition доступно только в Японии
18 апреля 2021, 22:55
BMW начала продажи «коллекционных» 8-Series Gran Coupe
Седаны линейки Collector's Edition доступны в четырёх уникальных цветах
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