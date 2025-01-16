BMW 8-Series

«Почта России» хочет приобрести мощный бизнес-седан с целым набором опций. Под описание подходит BMW за 9 миллионов рублей

Автомобиль в течение двух лет будет служить в качестве служебного транспорта для руководства компании

9 июня 2021, 18:15 Новости