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BMW представила 8 Series Gran Coupe с салоном в стиле «Человека-паука» и комиксами на кузове
Всего баварские инженеры соберут 99 уникальных автомобилей
Новости
Суперседан Alpina B8 обновился и получил светящуюся решетку радиатора
Новости
Объявлены рублевые цены на обновленное семейство BMW 8 Series
Новости
BMW объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в одно семейство
24 июня 2021, 10:38
У BMW 8 серии появилась сверхчерная версия
Исполнение Frozen Black Edition доступно только в Японии
«Почта России» хочет приобрести мощный бизнес-седан с целым набором опций. Под описание подходит BMW за 9 миллионов рублей
Автомобиль в течение двух лет будет служить в качестве служебного транспорта для руководства компании
9 июня 2021, 18:15
Новости
Анастасия Мельник
18 апреля 2021, 22:55
BMW начала продажи «коллекционных» 8-Series Gran Coupe
Седаны линейки Collector's Edition доступны в четырёх уникальных цветах
25 марта 2021, 13:07
621 сила и 3,4 секунды до «сотни»: показана BMW Alpina B8 Gran Coupe
Новинка, построенная на базе «гражданской» M850i, получилась почти такой же мощной и быстрой, как BMW M8 Competition
24 марта 2021, 18:25
«Заряженную» BMW 8-Series от Alpina рассекретили до премьеры
Пока раскрыта только внешность «восьмерки», а характеристики держат в секрете
BMW 8 против Audi A7
Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?
6 октября 2020, 8:30
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
2 октября 2020, 9:20
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
6 сентября 2020, 23:32
BMW выпустила спецверсию 8-Series, украшенную японским орнаментом
Седан 8-Series Gran Coupe Kyoto Edition посвящён искусству Страны восходящего солнца
29 июня 2020, 15:57
«Золотую» спецверсию BMW 8-Series оценили в рублях
Квота для России — всего 10 экземпляров
BMW привезёт в Россию «золотую» версию купе 8 серии
Исполнение Golden Thunder можно будет приобрести в России
22 июня 2020, 13:15
Новости
Анастасия Мельник
20 мая 2020, 9:32
В России отзывают новые BMW из-за проблем с ремнями безопасности
Российским владельцам 365 новых BMW придётся внепланово посетить сервис
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