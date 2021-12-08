M4

BMW M4

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Видео: купе BMW M4 проехало Нюрбургринг быстрее Porsche Carrera GT
Машина оснащена двигателем 3.0 мощностью 510 лошадиных сил
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Эксклюзивную BMW M4 Competition выставили на продажу вместе с BMW M3 E30
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Раскрыта дата дебюта хардкорной BMW M4 CSL
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AC Schnitzer представил тюнинг для новой BMW M4
27 февраля, 13:00
BMW намекнула на появление экстремального M4 CSL
Тизер новинки промелькнул в фильме к юбилею подразделения BMW M
Vorsteiner показал тюнинг для новых BMW M3 и BMW M4
И частично смог решить проблему гигантских «ноздрей» решётки радиатора
23 января, 16:00Новости
Александр Пономарёв
BMW M3 круче, чем M4?
Сколько дверей и ведущих колёс должно быть у правильной «эмки»?
8 декабря 2021, 8:00Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
2 декабря 2021, 15:55
Последнюю BMW M4 GTS оценили в полмиллиона долларов
Купе оснащено трехлитровой «шестеркой» с впрыском воды во впускной коллектор
26 ноября 2021, 12:13
BMW показала первое изображение нового M4 GT4
Купе для любительских гонок построят на базе дорожной машины
31 октября 2021, 14:00
BMW M3 и M4 в модификации CS останутся с полным приводом и автоматом
Иных вариантов трансмиссии не предусмотрено
26 августа 2021, 11:13
Посмотрите, как BMW M4 заносит во время «лосиного теста»
Несмотря на неудачные попытки, результат спорктара оценили как удовлетворительный
Видео: BMW M4
Почему M4 Competition абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
10 августа 2021, 8:59Тест-драйв
Кирилл Васильев
10 июня 2021, 12:20
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
В ходе гонок по прямой отечественному автомобилю противостояли «заряженные» BMW, Audi, а также Porsche и Mercedes-Benz
BMW M4
Новый спорткар, вопросов о котором пока больше, чем ответов
7 мая 2021, 8:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
24 апреля 2021, 14:14
Дрэг-гонка: старая и новая BMW M4 против BMW M440i xDrive
Баварские купе с 3,0-литровыми двигателями померились силами на прямой
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