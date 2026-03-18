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На грабли «Мерседеса»: BMW показала новую «трёшку»
Изучаем BMW i3 из линейки Neue Klasse
Новости
BMW продавала новые «тройки» с дисконтом 55%, но есть нюанс
Новости
Российский оператор каршеринга продаст четыре сотни BMW 3-Series
Новости
Быстрее BMW M3: представлены Alpina B3 GT и B4 GT
29 мая 2024, 15:23
BMW обновила семейство 3 Series: что изменилось
Рестайлингу подвергли седан и универсал
Видео: три доработанных BMW c разными силовыми установками сразились в гонке по прямой
Все автомобили в минимальном тюнинге
7 апреля 2024, 16:30
Новости
Александр Пономарёв
4 февраля 2024, 10:30
Видео: пара дизельных BMW бросила вызов Tesla в гонке по прямой
Соперниками Model 3 стали универсалы 3-Series двух поколений
14 января 2024, 16:30
Видео: сразу четыре разных универсала BMW 3-Series сошлись в гонке по прямой
Трём заводским модификациями противостоит один тюнинг-проект
24 декабря 2023, 13:30
Видео: дизельный седан BMW 3-Series бросил вызов «заряженному» Cadillac
Получилась дуэль двух весьма необычных автомобилей
21 декабря 2023, 13:28
Alpina построила спецверсию седана B3 для ЮАР
Тираж B3 50 Years of BMW South Africa составил всего пять экземпляров
26 августа 2023, 20:00
Видео: гонка «подогретых» седанов Audi, BMW и Mercedes-AMG
В заезде сошлись три премиальных марки
13 августа 2023, 11:00
Культовое поколение BMW М3 превратится в скромный рестомод
За основу проекта взято купе поколения E30
29 июля 2023, 10:00
Дизельный седан BMW 3-Series превратили в конкурента бензиновой модели
Моторы на тяжёлом топливе рано списывать со счетов
Видео: полноприводная BMW M340d Touring разочаровала «лосиным тестом»
Универсал не оправдал ожиданий экспертов
22 апреля 2023, 19:30
Новости
Александр Пономарёв
8 марта 2023, 15:30
Видео: стандартный BMW M340i свели в гонке с тюнинговыми Genesis G70 3.3T и Audi S5
Из общего у машин — только полный привод
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