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Раскрыт интерьер электроседана BMW i3
Индекс i3 в Китае присвоили электрической версии 3 Series
Новости
Видео: посмотрите на несколько кладбищ заброшенных BMW i3
Новости
Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
Новости
BMW завершает производство хэтчбека i3
8 декабря 2021, 21:09
BMW присвоила индекс i3 электрической «трешке»
Фотографии седана появились в базе Минпромторга КНР
Сотне школьников разрешили раскрасить BMW. Вот что из этого вышло
Тематика «раскраски» неоригинальна для наших дней – экологичность
23 ноября 2021, 16:05
Новости
Мария Руцкая
3 сентября 2020, 11:37
Американские полицейские избавляются от служебных BMW i3
Немецкие электрокары оказались непригодными для работы
22 марта 2020, 14:00
Главный дизайнер Bentley раскритиковал внешность BMW
Штефан Зилафф уверяет, что покупатели считают i3 уродливым
20 декабря 2019, 13:20
Электрокар BMW превратили в передвижной офис на колесах
В салоне установили стол с лампой и вешалку для одежды
24 ноября 2019, 18:00
М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар
Автомобиль должен получить гибридную или электрическую силовую установку
8 октября 2019, 18:12
BMW выпустит электрокар на базе 1-Series
Компактный хэтчбек с нулевым выбросом может получить имя i1
16 сентября 2019, 11:12
В BMW объяснили, почему не планируется обновлять электрокар i3
Первый серийный электромобиль бренда продается с 2013 года и по-прежнему пользуется спросом
2 сентября 2019, 11:16
У BMW i3 и i8 появились коллекционные версии
В ноябре начнутся продажи автомобилей с особым декором и оснащением
Стали известны цены на дальнобойный электрокар BMW i3 в России
Начальную модель оценили минимум в 3 840 000 рублей
1 ноября 2018, 10:57
Новости
Алексей Носаченко
4 октября 2018, 19:16
BMW отказалась от бензинового мотора в электрокаре i3
Модель теперь будет исключительно электрической
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