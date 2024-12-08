BMW i3

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BMW продавала новые «тройки» с дисконтом 55%, но есть нюанс
Баварская марка не стала отрицать факт беспрецедентных скидок
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Снятый два года назад с производства BMW i3 все еще продается
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BMW выпустила прощальную версию электрокара i3, но купить ее нельзя
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BMW попрощалась с электрокаром i3
31 января 2022, 17:46
Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
Результат «Теслы» оказался на уровне Dacia Logan и Duster
28 января 2022, 16:42
BMW завершает производство хэтчбека i3
Модель продержалась на конвейере девять лет
8 декабря 2021, 21:09
BMW присвоила индекс i3 электрической «трешке»
Фотографии седана появились в базе Минпромторга КНР
23 ноября 2021, 16:05
Сотне школьников разрешили раскрасить BMW. Вот что из этого вышло
Тематика «раскраски» неоригинальна для наших дней – экологичность
3 сентября 2020, 11:37
Американские полицейские избавляются от служебных BMW i3
Немецкие электрокары оказались непригодными для работы
22 марта 2020, 14:00
Главный дизайнер Bentley раскритиковал внешность BMW
Штефан Зилафф уверяет, что покупатели считают i3 уродливым
24 ноября 2019, 18:00
М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар
Автомобиль должен получить гибридную или электрическую силовую установку
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