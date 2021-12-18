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Новости
Раскрыт интерьер новой BMW 7-Series с экраном-кинотеатром
Официальная фотография салона появилась в Сети незадолго до премьеры
Новости
BMW готовит гибридный суперседан М7
Новости
BMW 7-Series нового поколения дебютирует сразу в трёх странах
Новости
Электроседан BMW i7 получит кинотеатр с 31-дюймовым экраном
3 марта, 18:32
BMW серьезно повысит мощность 3,0-литрового турбомотора B58
Модернизированный двигатель появится на новых «пятёрках» и «семёрках»
Manhart сделал дизельную «семёрку» BMW мощнее флагманской 750d
Специалисты тюнингового ателье на сей раз взяли седан с дизельным двигателем
6 февраля, 15:00
Новости
Александр Пономарёв
19 января, 12:03
Последнюю партию BMW с мотором V12 соберут летом
Всего будет выпущено 12 автомобилей с таким двигателем
18 декабря 2021, 12:00
Электрический седан BMW i7 испытали экстремальной жарой и пылью
Новую «семёрку» протестировали на гравийных дорогах, в пустыне и в горах
13 ноября 2021, 18:00
Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
Новые баварские электрокары можно будет увидеть уже в следующем году
7 ноября 2021, 14:00
BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня
Позже его может получить и электрический кроссовер iX
19 сентября 2021, 23:32
Следующую BMW 7-Series оснастят новым двигателем V8
Инсайдеры узнали о гамме силовых агрегатов «семёрки» седьмого поколения
Утилизация по-русски
Когда траты на оживление старой BMW вчетверо превысили её цену, блогеры пошли за танком
21 августа 2021, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
15 августа 2021, 15:15
BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
Баварская марка признала проблемы двигателя N63 и готова к мирному соглашению
В Канаде пустят с молотка редчайшую BMW с украинскими номерами
Одна из 49 длиннобазных Alpina B12 5.7 ищет нового владельца
1 августа 2021, 0:24
Новости
Сергей Ильин
Видео: самая дешевая BMW против самой дорогой
Блогеры купили BMW за 30 000 рублей и устроили дрэг-рейсинг с BMW M5 CS за 14 млн рублей
10 июля 2021, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
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