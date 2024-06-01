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Новости
BMW впервые стала собирать «эмки» в Китае на заводе Brilliance
В Поднебесной прописался уникальный кроссовер с длинной базой
Новости
BMW лишила электрокроссовер iX1 полного привода
Новости
BMW iX1 превратили в новый арт-кар
Новости
BMW представила «спортивную» версию кроссовера X1
19 апреля 2023, 17:31
BMW X1 удлинился для Китая
Прибавка 11 сантиметров к колесной базе целиком ушла в пользу пассажиров второго ряда
Видео: BMW X1 справился с «лосиным тестом» почти как купе M4
В традиционной змейке кроссовер обошел другие популярные модели
29 декабря 2022, 13:16
Новости
Анастасия Мельник
17 декабря 2022, 22:55
BMW превратит новый кроссовер X1 в лимузин
Длиннобазная версия уже прошла сертификацию
BMW представила новый X1 и его электрический аналог iX1
Производство обеих новинок наладят на одном предприятии марки
1 июня 2022, 15:08
Новости
Анастасия Мельник
31 мая 2022, 13:05
BMW X1 нового поколения: появилась информация о дизайне и силовых установках
Фотографии кроссовера слили в Сеть за день до премьеры
11 мая 2022, 15:06
В России отзывают новые BMW из-за проблем с ремнями безопасности
Для BMW это первая сервисная акция с начала года
10 мая 2022, 17:30
BMW вывела электрокроссовер iX1 на зимние тесты
Новинка проходит испытания в Швеции
29 апреля 2022, 14:53
BMW X1 следующего поколения: новое изображение
Кроссовер могут показать уже в следующем месяце
20 марта 2022, 13:13
BMW раскрыла запас хода компактного электрокроссовера iX1
Предварительные характеристики BMW iX1 опубликованы на официальном сайте
Появились первые шпионские фотографии салона нового BMW X1
Интерьер кроссовера выдержан в том же стиле, что и у электрического iX
2 сентября 2021, 18:10
Новости
Лиза Будрина
28 июля 2020, 11:45
Новые BMW 5 серии и X1 подключат к розетке
Модели обзаведутся электрическими силовыми установками
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