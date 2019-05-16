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Новости
BMW раскрыла запас хода компактного электрокроссовера iX1
Предварительные характеристики BMW iX1 опубликованы на официальном сайте
Новости
Появились первые шпионские фотографии салона нового BMW X1
Новости
Новые BMW 5 серии и X1 подключат к розетке
Новости
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
16 мая 2019, 16:05
Обновленный BMW X1: первые фотографии
В Китае сертифицировали рестайлинговый кроссовер
Компания BMW сделала X1 с расходом 1,3 литра на 100 километров
Обновленный подключаемый гибрид X1 xDrive25Le покажут на автосалоне в Шанхае
22 марта 2019, 17:41
Новости
Алексей Носаченко
17 августа 2018, 15:11
Первая поездка на BMW X1 закончилась аварией
Жительница Гуанчжоу въехала на кроссовере в шоу-рум дилера
16 мая 2018, 15:17
Компания BMW показала пожарный X3 и полицейский MINI
Марка приняла участие в выставке транспорта для экстренных служб RETTMobil
25 апреля 2016, 17:20
Компания BMW увеличила для китайцев X1
Кроссовер сделали на 80 миллиметров длиннее
21 апреля 2016, 17:45
Внешность удлиненного BMW X1 раскрыли до премьеры
Публичный показ новинки состоится на Пекинском автосалоне
BMW X1
Длительный тест BMW X1 с дизелем: итоги и стоимость владения
3 марта 2016, 12:41
Тест-драйв
Михаил Цымбал
BMW X1
Длительный тест BMW X1: часть первая
18 февраля 2016, 12:56
Тест-драйв
Михаил Цымбал
8 февраля 2016, 14:24
Российский офис BMW назвал стоимость самого доступного X1
Компания начала прием заказов на версию с 1,5-литровым мотором
BMW будет продавать длиннобазный X1 в Европе
Новая версия кроссовера дебютирует до конца 2016 года
28 января 2016, 13:15
Новости
Ярослав Гронский
25 декабря 2015, 18:16
Кроссовер BMW X1 получит удлиненную версию
Модель станет длиннее на 100 миллиметров
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