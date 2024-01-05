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Новости
BMW i8 оснастили четырьмя моторами от супербайка
Машина будет участвовать в европейских соревнованиях по скоростному подъему на холм
Новости
BMW i8 стал итальянским суперкаром Taraschi и подорожал в семь раз
Новости
BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета
Новости
Собран последний BMW i8
29 апреля 2020, 14:49
Преемником BMW i8 станет 600-сильный суперкар
Двухместный гибрид разработает M-подразделение баварской марки
Стало известно, когда с конвейера сойдет последний BMW i8
Гибридное спорткупе снимут с производства в апреле
12 марта 2020, 12:59
Новости
Лиза Будрина
31 января 2020, 17:33
Арт-кар BMW продали ради борьбы с пластиком в океанах
Покупатель заплатил за BMW i8 Roadster 4 Elements эквивалент 5,7 миллиона рублей
14 января 2020, 16:04
BMW i8 снимут с конвейера через три месяца
Компания прекратит производство гибридных купе и родстеров
5 декабря 2019, 14:20
BMW показала уникальный i8, который нельзя купить
Cпорткар выпущен в единственном экземпляре
24 ноября 2019, 18:00
М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар
Автомобиль должен получить гибридную или электрическую силовую установку
2 сентября 2019, 11:16
У BMW i3 и i8 появились коллекционные версии
В ноябре начнутся продажи автомобилей с особым декором и оснащением
2 июля 2019, 18:48
Глава Alpina рассказал, почему BMW запретила делать мощный i8
В компании посчитали, что такая машина не соответствует идеологии суббренда
20 мая 2019, 19:35
BMW i8 стал «независимым» арт-каром
Проектом занялся немецкий художник Томас Шайбиц
Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8
Тюнер придал гибридному спорткару очень агрессивный внешний вид
12 апреля 2019, 16:50
Новости
Ефим Репин
30 ноября 2018, 18:01
Гибрид BMW i8 стал патрульной машиной
Спорткупе занизили подвеску и обновили аэродинамический обвес
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