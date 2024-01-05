BMW i8

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BMW i8 оснастили четырьмя моторами от супербайка
Машина будет участвовать в европейских соревнованиях по скоростному подъему на холм
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BMW i8 стал итальянским суперкаром Taraschi и подорожал в семь раз
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BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета
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Собран последний BMW i8
14 января 2020, 16:04
BMW i8 снимут с конвейера через три месяца
Компания прекратит производство гибридных купе и родстеров
5 декабря 2019, 14:20
BMW показала уникальный i8, который нельзя купить
Cпорткар выпущен в единственном экземпляре
24 ноября 2019, 18:00
М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар
Автомобиль должен получить гибридную или электрическую силовую установку
2 сентября 2019, 11:16
У BMW i3 и i8 появились коллекционные версии
В ноябре начнутся продажи автомобилей с особым декором и оснащением
2 июля 2019, 18:48
Глава Alpina рассказал, почему BMW запретила делать мощный i8
В компании посчитали, что такая машина не соответствует идеологии суббренда
20 мая 2019, 19:35
BMW i8 стал «независимым» арт-каром
Проектом занялся немецкий художник Томас Шайбиц
30 ноября 2018, 18:01
Гибрид BMW i8 стал патрульной машиной
Спорткупе занизили подвеску и обновили аэродинамический обвес
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