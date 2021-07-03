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Manhart показал 630-сильный BMW M2 Competition
Автомобиль не просто получил доработки, а обзавёлся деталями от гоночной машины
Новости
BMW M2 CS Racing получила версию для мотогонок
Новости
Дрэг-гонка: новая Audi RS 3 против AMG A 45 S, BMW M2, Golf R и Porsche 718
Новости
Раскрыты подробности о перспективных «эмках» BMW
3 июля 2021, 12:00
Стала известна дата премьеры нового купе BMW 2-Series
Модель нового поколения дебютирует в Гудвуде
Фанат собрал уникальную BMW 2-Series с 592-сильным турбодизелем
Компактное купе оснастили форсированным дизелем с тремя турбинами
21 июня 2021, 1:11
Новости
Сергей Ильин
6 июня 2021, 14:00
BMW M2 нового поколения не получит полноприводную трансмиссию xDrive
Зато компактное купе станет мощнее, чем предполагалось изначально
1 мая 2021, 16:00
Купе BMW M2 нового поколения придётся ждать ещё два года
«Заряженная» версия новой BMW 2-Series появится в 2023 году
11 апреля 2021, 21:21
Купе BMW M2 прокачали до 740 лошадиных сил и 880 Нм
Тюнеры вдвое увеличили отдачу «битурбошестёрки» S55
24 августа 2020, 1:11
Купе BMW M2 форсировали до 550 лошадиных сил и 740 Нм
Ателье Dahler разработало тюнинг-киты для M2 уходящего поколения
8 августа 2020, 13:31
Дрэг-гонка: Mercedes-AMG A 45 S против BMW M2 CS и Audi RS3
«Заряженные» модели «немецкой тройки» посоревновались в динамике
29 июня 2020, 3:03
Видео: BMW M2, Mercedes-AMG A 45S и Porsche 718 4.0 сразились на гоночной трассе
Три немецких «заряженных» спорткара сравнили в «боевых» заездах на Лаузицринге
14 июня 2020, 13:13
Посмотрите на уникальный шутинг-брейк BMW, сделанный из M2
Английский магазин запчастей собрал почти настоящую «эмку» на базе BMW M140i
BMW прекратит производство одной из «эмок» из-за ужесточения эконорм
Баварская марка досрочно завершит европейские продажи M2
31 мая 2020, 9:09
Новости
Сергей Ильин
21 марта 2020, 17:17
Дрэг-гонка: BMW M2 Competition против новой M8
Два «заряженных» баварских купе померились динамикой
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