2-Series

BMW 2-Series

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Dahler превратил новое купе BMW 2-Series в конкурента BMW M2 CS
В ожидании премьеры новой BMW M2 тюнеры взялись за базовую модификацию двухдверки
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Компактвэн BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение и обзавелся огромными «ноздрями»
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Раскрыта внешность нового компактвэна BMW
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BMW показала купе 2-й серии в цветах немецкого и мексиканского флагов
14 августа 2021, 18:00
BMW выпустит 270-сильный гибридный компактвэн
2-Series Active Tourer нового поколения станет заметно мощнее
Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод
Двухдверка получила уникальный дизайн и калибровки шасси
7 июля 2021, 12:27Новости
Алексей Носаченко
6 июля 2021, 14:00
BMW показал первое изображение нового купе 2 серии в топовой модификации M Performance
Премьера спортивной «двойки» нового поколения состоится на фестивале скорости в Гудвуде
3 июля 2021, 23:23
Внешность нового купе BMW 2-Series раскрыли до премьеры
Снимок «двойки» с фирменной фотосессии BMW преждевременно растиражировали в Сети
3 июля 2021, 12:00
Стала известна дата премьеры нового купе BMW 2-Series
Модель нового поколения дебютирует в Гудвуде
21 июня 2021, 1:11
Фанат собрал уникальную BMW 2-Series с 592-сильным турбодизелем
Компактное купе оснастили форсированным дизелем с тремя турбинами
17 мая 2021, 12:06
BMW раскрыла характеристики нового купе 2 серии
Производство модели запустят в конце лета
1 мая 2021, 16:00
Купе BMW M2 нового поколения придётся ждать ещё два года
«Заряженная» версия новой BMW 2-Series появится в 2023 году
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
29 июля 2020, 8:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Новые модели BMW получат длинный изогнутый экран в салоне
Шпионам удалось заглянуть в салон нового 2 Series Active Tourer и выяснить, как изменится интерьер новинки
23 июня 2020, 12:00Новости
Лиза Будрина
31 мая 2020, 9:09
BMW прекратит производство одной из «эмок» из-за ужесточения эконорм
Баварская марка досрочно завершит европейские продажи M2
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