BMW 2-Series

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BMW M240i превратили в «убийцу» M2
Полноприводному купе нарастили отдачу до 500 сил и 630 Нм
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Представлен стретч-седан BMW M, который будут собирать в Китае
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Представлен BMW 2 Series Gran Coupe второго поколения: больше мощности и новый дизайн
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Китайцы сорвали премьеру нового седана BMW: фото и характеристики
23 июля 2022, 17:00
BMW M240i, Audi RS 3 и Audi S3 сравнили в дрэг-гонке
Два хэтчбека и купе сразились на прямой
9 июля 2022, 19:00
AC Schnitzer доработал новую BMW 2-Series
За основу проекта тюнеры взяли двухдверку поколения G42
19 июня 2022, 14:30
BMW M240i и Audi RS 5 сравнили в гонке по прямой
Участниками дуэли стали классическое купе и пятидверный лифтбек
19 июня 2022, 13:00
Дрэговый Subaru и дрифтовый BMW сравнили в гонке по прямой
Соперниками стали купе BRZ и двухдверка 2-Series
19 июня 2022, 9:30
Стандартную BMW M3 сравнили с тюнингованной BMW M240i
Кто быстрее — стоковый или доработанный автомобиль?
28 мая 2022, 19:00
BMW M240i, Volkswagen Golf R и Honda Civic Type R сравнили в дрэг-рейсинге
Очередная гонка свела в заезде купе и хэтчбеки
22 мая 2022, 23:45
Купе BMW 2-Series обрело новый интерьер спустя год после дебюта
Двухдверные «двойки» неожиданно перевели на систему iDrive 8
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