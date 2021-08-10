4-Series

BMW 4-Series

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Alpina построила 500-сильную BMW 4-Series Gran Coupe
BMW не выпустит М-версию Gran Coupe, но за дело взялась фирма из Бухлоэ
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BMW оценила в рублях бензиновые 4-Series Gran Coupe
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BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедиасистемы
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Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Видео: BMW M4
Почему M4 Competition абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
10 августа 2021, 8:59Тест-драйв
Кирилл Васильев
Новый BMW 4 Series Gran Coupe: раскрыта цена в рублях
Купеобразная «пятидверка» баварской марки уже доступна для заказа в России
9 июня 2021, 12:03Новости
Мария Руцкая
BMW M4
Новый спорткар, вопросов о котором пока больше, чем ответов
7 мая 2021, 8:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
24 апреля 2021, 14:14
Дрэг-гонка: старая и новая BMW M4 против BMW M440i xDrive
Баварские купе с 3,0-литровыми двигателями померились силами на прямой
11 апреля 2021, 15:51
Дрэг-гонка: новый BMW 4-Series против Toyota GR Supra
Двухдверки с начинкой BMW померились силами на прямой
BMW 4 серии и Infiniti Q60
Два белых купе выясняют отношения и только притворяются похожими
18 марта 2021, 8:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
8 марта 2021, 16:00
Главный дизайнер BMW снова попытался защитить гигантские «ноздри»
Домагой Дукеч подискутировал о субъективном восприятии дизайна
24 января 2021, 21:21
Видео: новая BMW 4-Series сразилась в дрэге с Audi A5
Купе в небогатых комплектациях померились силами на прямой
6 декабря 2020, 13:13
Для новой BMW 4-Series разработали стильный тюнинг-кит
Мастерская AC Schnitzer улучшила баварское купе
В BMW пообещали скорый дебют «сногсшибательной» модели
Семейство BMW 4-Series в ближайшее время пополнится лифтбеком
28 ноября 2020, 14:00Новости
Александр Пономарёв
30 сентября 2020, 10:32
Новый кабриолет BMW 4-й серии: известны цены в России
В России новинка появится весной следующего года
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