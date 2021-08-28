X3

BMW X3

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BMW X3 и X4 получили спецверсию Frozen Edition
Оба кроссовера предназначены для Австралии
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Завод BMW простаивает больше недели из-за забастовки рабочих
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В Госдуме прокомментировали продажу подаренных олимпийцам BMW
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Российским призерам Олимпиады подарили кроссоверы BMW
28 августа 2021, 14:00
Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
Новинка будет выпускаться на заводе в штате Южная Каролина
Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4
Они стали мощнее и технологичнее
10 июня 2021, 18:32Новости
Алексей Носаченко
9 июня 2021, 11:06
Объявлены цены на обновленные BMW X3 и X4 для России
Пережившие рестайлинг кроссоверы не получили гигантских «ноздрей»
14 мая 2021, 10:46
Раскрыта внешность обновленного BMW X3
Фотографии кроссовера опубликовало Министерство промышленности и информатизации Китая
3 мая 2021, 22:55
BMW раньше времени раскрыла дизайн обновленного X3
Фотографию новинки случайно разместили на официальном сайте BMW
7 июля 2020, 12:37
BMW X3 M превратили в автомобиль для дрифта
Тюнеры отключили кроссоверу переднюю ось
5 июля 2020, 15:30
Видео: 407-сильный Volvo XC60 сразился в дрэге с BMW X3 и Audi Q5
Блогеры сравнили топ-версию Volvo с гибридом Audi и «подогретой» BMW X3
9 июня 2020, 21:09
BMW запустит серийное производство iX3 до конца лета
Это первый электрокар, выпускать который будут под основным брендом, а не BMW i
20 мая 2020, 9:32
В России отзывают новые BMW из-за проблем с ремнями безопасности
Российским владельцам 365 новых BMW придётся внепланово посетить сервис
Китайцы раскрыли характеристики электрокроссовера BMW iX3
Китайским журналистам стали известны дополнительные данные об электрокаре BMW
17 мая 2020, 21:21Новости
Сергей Ильин
27 апреля 2020, 16:38
Электрический кроссовер BMW iX3 показали на официальных фотографиях
Премьера новинки состоится до конца года
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