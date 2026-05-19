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Новости
Стали известны минусы популярного у россиян BMW X3 L китайской сборки
Новости
Новый BMW X3 40d оказался слабее и медленнее предшественника
Новости
BMW приготовила пакет М-деталей для нового X3
Новости
BMW удлинила новый X3 для Китая
25 июля 2024, 12:11
BMW отзывает 300 тысяч машин с отлетающими рельсами в багажнике
Закрепленный груз может открепиться и вылететь в салон
У нового кроссовера BMW X3 не будет «заряженной» версии М
Баварская марка не намерена выпускать бензиновую топ-версию
21 июля 2024, 15:15
Новости
Сергей Ильин
BMW X3: сверхглубокая модернизация
Четвёртое поколение кроссовера BMW X3: новый дизайн и электроника, но прежняя основа
22 июня 2024, 7:00
Лаборатория
Василий Костин
19 июня 2024, 10:59
Каким получился BMW X3 нового поколения
Кроссовер поколения G45 стал самым драйверским X3 за всю историю модели
7 июня 2024, 13:53
BMW X3 нового поколения: первая фотография
Кроссовер получит новый дизайн, но гамма двигаталей не изменится
15 апреля 2024, 13:09
BMW X3 следующего поколения: официальные фотографии
Кроссовер получит новую внешность и техническую начинку
15 декабря 2022, 16:13
Актуальное поколение BMW X3 M будет последним с ДВС
Уже со следующего поколения BMW переведет X3 M на электричество
8 октября 2022, 16:30
«Заряженные» кроссоверы BMW, Jeep и Mercedes-AMG сравнили в гонке
Премиальным моделям тоже не чуждо участие в дрэг-рейсинге
24 июня 2022, 15:35
Олимпийские чемпионки продают подаренный им BMW X3
Дина и Арина Аверины выставили на продажу дизельный кроссовер, который им вручили год назад после Олимпиады
Новый BMW X3 испытали «лосиным тестом»
Эксперты высоко оценили ездовые повадки кроссовера
13 июня 2022, 16:30
Новости
Александр Пономарёв
29 мая 2022, 13:00
BMW X3 M40d, Porsche Macan GTS и Tesla Model Y сравнили в гонке по прямой
Получилось сражение трёх типов двигателей
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