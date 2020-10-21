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В Лондоне произошла тройная авария с участием двух Ferrari и BMW M6
Все автомобили покинули место ДТП на эвакуаторах
Новости
Видео: BMW M6 обогнал на треке 54 автомобиля за один круг
Новости
Редкий BMW M6 с «акульим носом» продают по цене нового X3
Новости
Компания BMW раскрыла новый арт-кар
1 декабря 2016, 11:34
Гоночный BMW M6 превратили в арт-кар
M6 от Джона Балдессари выступит в гонках
BMW лишит M5 и M6 механической коробки
Марка завершит выпуск версии седана и купе с МКП
6 апреля 2016, 16:10
Новости
Ефим Репин
2 февраля 2016, 12:37
BMW продаст в России два «автоспортивных» купе M6
Объявлены цены на 600-сильное купе BMW M6 Competition Edition
15 сентября 2015, 12:21
Компания BMW подготовила купе M6 к гонкам
Масса двухдверки составила 1300 килограммов
6 августа 2015, 15:20
BMW оснастит гоночное купе M6 585-сильным мотором
Компания распространила подробности о новом гоночном автомобиле
14 мая 2015, 16:02
Немцы построили для араба 1001-сильную «шестерку» BMW
Эксклюзивное купе наберет 200 километров в час за девять секунд
26 сентября 2014, 15:19
Болгарские тюнеры превратили BMW M6 в героя «Звездных войн»
Ателье Vilner посвятило кабриолет 6-Series Имперскому штурмовику
22 мая 2014, 16:08
Компания BMW сделала для пилота DTM особое купе M6
Для Марко Виттманна в единственном экземпляре построили спецверсию M6
7 марта 2014, 17:43
Недовольный клиент BMW прилюдно разбил M6 во второй раз
Купе было разбито неподалеку от выставочных залов Женевского моторшоу
Недовольный сервисом клиент BMW разбил M6 в знак протеста
Спорткар разбили топором и кувалдой перед входом на Франкфуртский автосалон
16 сентября 2013, 20:17
Новости
Ярослав Гронский
13 февраля 2012, 13:34
Компания BMW представила самую мощную "шестерку"
Купе и кабриолет BMW M6 получили 560-сильный 4,4-литровый турбомотор V8
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