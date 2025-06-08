Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
BMW 5-Series
Все модели
1-Series
2-Series
3-Series
328 Hommage
335i
4-Series
4219Eli
5-Series
507
6-Series
650i
7-Series
8-Series
Active Tourer
ActiveHybrid 5
C evolution
Family Active Sports Tourer
Gran Lusso
Gran Lusso Coupe
Isetta
M1
M2
M3
M3 Touring
M4
M5
M550d
M6
M8
Skytop
Vision ConnectedDrive Concept
Vision Future Luxury
X1
X2
X3
X3 M
X4
X4 M
X5
X5 M
X6
X6 M
X7
XM
Z2
Z3
Z4
Z5
i3
i4
i5
i8
i9
iNEXT
iX
iX3
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
BMW показала 5-Series E39 с пробегом 940 тысяч километров
Седан находится у первого и единственного владельца почти 30 лет
Новости
BMW показала ранние эскизы 5-Series E39: дизайн совсем другой
Новости
В России появился в продаже BMW E3 — предшественник 7-Series
Новости
В Казахстане стали переделывать старые BMW 5-Series F10 в новые G60
13 октября 2024, 21:21
BMW отзывает новые 5- и 7-Series из-за дефекта рулевого вала
Производственный брак может стать застать водителя врасплох
Универсал BMW 5-Series: новая базовая версия, гибрид и электрокар
Двухобъёмник серии G61 обрел три ранее невиданные силовые установки
29 сентября 2024, 15:45
Новости
Сергей Ильин
BMW M5: теперь гибрид
Гибридная силовая установка сделала BMW M5 намного мощнее, гораздо тяжелее и чуть медленнее
27 июня 2024, 6:30
Лаборатория
Василий Костин
24 июня 2024, 9:39
Удлиненная BMW 5-Series стала «глобальной»: теперь с правым рулем
Баварский бизнес-седан с длинной базой расширяет географию продаж
10 мая 2024, 10:00
Новые универсалы BMW получили комплект заводского тюнинга
Наборы деталей предложены для 5 Series Touring и i5 Touring
28 апреля 2024, 15:30
AC Schnitzer модернизировал новые седаны BMW пятой серии
В руках специалистов побывали 5 Series и электромобиль i5
20 апреля 2024, 23:23
В России выставили на продажу практически новый BMW 5-Series E34
На одометре 35-летнего баварского седана менее шести тысяч километров
7 февраля 2024, 10:44
593 силы и 1700 литров в багажнике: представлен новый универсал BMW 5-Series
Самая мощная и быстрая версия — электрическая i5 M60
28 января 2024, 23:59
Удлиненный BMW 5-Series выходит на рынок: все цены и комплектации
На старте продаж две бензиновых и две электрических модификации
Новая длиннобазная BMW 5-Series: люксовые опции и характеристики
На подходе бизнес-седаны от подразделения BMW-Brilliance
18 ноября 2023, 20:20
Новости
Сергей Ильин
18 октября 2023, 19:00
Раскрыта первая фотография нового универсала BMW 5 серии
Первыми модель получат покупатели в Германии и США
Первая
1
Последняя