BMW 5-Series

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BMW показала 5-Series E39 с пробегом 940 тысяч километров
Седан находится у первого и единственного владельца почти 30 лет
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BMW показала ранние эскизы 5-Series E39: дизайн совсем другой
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В России появился в продаже BMW E3 — предшественник 7-Series
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В Казахстане стали переделывать старые BMW 5-Series F10 в новые G60
13 октября 2024, 21:21
BMW отзывает новые 5- и 7-Series из-за дефекта рулевого вала
Производственный брак может стать застать водителя врасплох
BMW M5: теперь гибрид
Гибридная силовая установка сделала BMW M5 намного мощнее, гораздо тяжелее и чуть медленнее
27 июня 2024, 6:30Лаборатория
Василий Костин
Василий Костин
24 июня 2024, 9:39
Удлиненная BMW 5-Series стала «глобальной»: теперь с правым рулем
Баварский бизнес-седан с длинной базой расширяет географию продаж
10 мая 2024, 10:00
Новые универсалы BMW получили комплект заводского тюнинга
Наборы деталей предложены для 5 Series Touring и i5 Touring
28 апреля 2024, 15:30
AC Schnitzer модернизировал новые седаны BMW пятой серии
В руках специалистов побывали 5 Series и электромобиль i5
20 апреля 2024, 23:23
В России выставили на продажу практически новый BMW 5-Series E34
На одометре 35-летнего баварского седана менее шести тысяч километров
7 февраля 2024, 10:44
593 силы и 1700 литров в багажнике: представлен новый универсал BMW 5-Series
Самая мощная и быстрая версия — электрическая i5 M60
28 января 2024, 23:59
Удлиненный BMW 5-Series выходит на рынок: все цены и комплектации
На старте продаж две бензиновых и две электрических модификации
18 октября 2023, 19:00
Раскрыта первая фотография нового универсала BMW 5 серии
Первыми модель получат покупатели в Германии и США
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