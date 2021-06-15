5-Series

BMW 5-Series

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BMW серьезно повысит мощность 3,0-литрового турбомотора B58
Модернизированный двигатель появится на новых «пятёрках» и «семёрках»
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Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
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BMW M550i стал значительно быстрее с новой заводской прошивкой
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BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
Audi A6 и BMW 5
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если каждый стоит более 6 миллионов?
15 июня 2021, 8:59Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
BMW признала, что седан M550i xDrive медленнее, чем заявлено
Топ-версии обновленных «пятёрок» BMW потеряли в динамике из-за программного сбоя
6 июня 2021, 20:20Новости
Сергей Ильин
Непростые «пятёрки»
Один из этих автомобилей продадут за рубль. Но кто станет покупателем?
3 апреля 2021, 8:30Лаборатория
Редакция «Мотора»
Статья: отмывание
Самый грязный BMW в России прокачали и продают за один рубль. Видео
20 марта 2021, 11:23Лаборатория
Редакция «Мотора»
Видео: обновленный BMW M5 Competition
Распаковка первого в России суперседана BMW — он не просто M5, а целый Competition
24 октября 2020, 8:30Лаборатория
Редакция «Мотора»
17 августа 2020, 0:24
BMW выпустила 394-сильную 5-Series с расходом топлива 2,4 литра
Немецкая фирма готовится к началу продаж гибридной версии 545e xDrive
5 августа 2020, 18:02
Идеальный универсал BMW M5 из 1990-х выставили на аукцион
Всего с конвейера сошла 891 модель
3 августа 2020, 0:24
Представлен комплект M-деталей для обновленной BMW 5-Series
Баварская марка добавила в каталог M Performance новые аксессуары
28 июля 2020, 11:45
Новые BMW 5 серии и X1 подключат к розетке
Модели обзаведутся электрическими силовыми установками
BMW M5 обновилась: в России будет только 625-сильная версия
Рублёвые цены на M5 Competition уже объявлены
17 июня 2020, 10:56Новости
Лиза Будрина
16 июня 2020, 13:48
Вот так будет выглядеть обновленная BMW M5: фотография
В Сеть попала фотография седана в цвете Imola Red
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