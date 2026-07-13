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Новости
Автор дизайна BMW X5 E70 Пьер Леклерк получил гражданство РФ
Репортаж
Это новый BMW X5, и он больше не бандит
Новости
Раскрыты главные характеристики нового поколения BMW X5
Читальный зал
Какие подержанные кроссоверы Porsche и BMW сейчас можно купить за полцены Chery Tiggo
13 июня 2025, 20:02
В России продают новый BMW X5 за 65 млн рублей, и вот почему
Редкая модификация кроссовера доступна в наличии в Москве
Новый BMW X5 окажется гибридом с технологией а-ля LiXiang
Баварская марка может пересмотреть начинку популярных кроссоверов
12 июня 2025, 12:43
Новости
Сергей Ильин
16 января 2025, 20:09
20-летний бронированный BMW X5 продают в Москве за 5,3 миллиона рублей
Пробег автомобиля не превышает девяти тысяч километров
4 ноября 2024, 20:40
BMW выпустила черно-золотой лимузин X5 в честь юбилея кроссовера
Череда памятных спецверсий выбралась из-за океана: теперь для КНР
15 сентября 2024, 21:34
BMW выпустила ретроверсию X5 в честь 25-летия кроссовера
Обновлённый X5 G05 оформлен в честь X5 E53 образца 1999 года
5 сентября 2024, 17:36
BMW выпустит серийный водородомобиль в 2028 году
Немцам поможет Toyota, у которой есть богатый опыт в этой области
23 июня 2024, 9:30
Кроссовер BMW X5 получил внедорожную версию
Новую модификацию сделали в честь юбилея модели
16 июня 2024, 16:00
BMW iX5 Hydrogen превратили в арт-кар
Проект подготовили к выставке Art Basel
20 апреля 2024, 13:30
AC Schnitzer эффектно доработал новый BMW X5
Основное внимание уделили внешнему виду кроссовера
«Заряженные» кроссоверы BMW получили агрессивные обвесы
Набор адресован владельцам дорестайлинговых моделей
8 марта 2024, 14:30
Новости
Александр Пономарёв
3 декабря 2023, 10:30
Обновлённый BMW X5 неожиданно провалил «лосиный тест»
От баварского кроссовера ждали гораздо большего
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