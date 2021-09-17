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Обновленный BMW X5 получит топ-версию M60i с новым V8
Плановый рестайлинг кроссоверов X5 G05 запланирован на апрель 2023-го
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BMW превратила X5 в кроссовер-лимузин
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Кроссовер BMW X5 будут выпускать в Китае
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BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедиасистемы
17 сентября 2021, 11:30
В Госдуме прокомментировали продажу подаренных олимпийцам BMW
По крайней мере четыре призера Олимпиады избавились от поощрительных кроссоверов
Еще один российский олимпийский чемпион избавился от подаренного BMW
На этот раз в продаже появился BMW X5 – один из врученных золотым медалистам Олимпиады
15 сентября 2021, 16:02
Новости
Мария Руцкая
13 сентября 2021, 15:54
Российским призерам Олимпиады подарили кроссоверы BMW
Уровень оснащения машин зависит от количества и цвета завоеванных медалей
28 августа 2021, 14:00
Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
Новинка будет выпускаться на заводе в штате Южная Каролина
15 августа 2021, 15:15
BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
Баварская марка признала проблемы двигателя N63 и готова к мирному соглашению
12 июля 2021, 11:02
Российские BMW X5 и X6 обзавелись очень черной спецверсией Black Vermilion
Исполнение Black Vermilion сочетается только с топовой модификацией M50d
24 мая 2021, 19:16
Посмотрите, как выглядит один из самых уродливых BMW X5 в мире
Автомобиль с очень странным тюнингом заметили на одной из парковок
3 марта 2021, 12:10
В России отзывают BMW из-за разрушающихся шин
Проблему обнаружили на кроссоверах, проданных в апреле прошлого года
26 ноября 2020, 14:37
В России отзывают BMW: автомобили могут стать неуправляемыми
Баварская марка расширила предыдущий отзыв 56 автомобилями
Российские BMW X5, X6 и X7 отзывают из-за заводского брака
В сервисы направят 216 автомобилей, проданных с августа по октябрь 2020 года
24 ноября 2020, 17:28
Новости
Лиза Будрина
31 июля 2020, 12:57
BMW X5 и X7 с самым мощным дизелем снимут с производства
Осенью увидит свет прощальная спецверсия таких кроссоверов
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