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Десятки тысяч экстремальных BMW M5 рискуют сгореть из-за заводского брака
Новости
Новый универсал BMW M5 оказался гораздо популярнее, чем ожидалось
Новости
Босс BMW M признал большую ошибку в продвижении новой M5
Новости
В России оценили в рублях новые универсалы BMW M5
28 ноября 2024, 19:26
В Москве продают первый в России BMW M5. Он стоит как элитная квартира
Модель представлена в топовой комплектации
Босс BMW M признал, что его раздражает критика гибридного M5
Баварская марка вот уже три месяца оправдывает свое решение
12 октября 2024, 21:21
Новости
Сергей Ильин
21 сентября 2024, 10:10
На продажу выставили новую BMW M5 E39: цена удивила
Седану без малого 25 лет, но он едва прошёл обкатку
6 сентября 2024, 14:45
Новый BMW M5 стал сейфти-каром MotoGP
И получил ливрею в стиле спортпрототипов FIA WEC
2 сентября 2024, 9:09
Менеджер проекта нового BMW M5 объяснила ставку на тяжелый гибрид
Сменив поколение, суперседан прибавил полтонны, но BMW это не смущает
16 августа 2024, 12:41
BMW представила новый М5 Touring — самый мощный универсал в истории
Первые клиенты получат автомобили в конце нынешнего года
24 июля 2024, 21:20
BMW представила комплект тюнинга для новой M5
В наборе есть несколько аксессуаров для интерьера
23 июля 2024, 19:25
Новая BMW M5 получила спецверсию, которую нельзя купить
Седан ярко оранжевого цвета выпущен в единственном экземпляре
9 июля 2024, 10:54
Новейший BMW M5 уже можно заказать в России: цены впечатляют
Производство спортседана нового поколения еще не началось
BMW M3 CS превратили в конкурента новейшему суперседану BMW M5
G-Power доработала лимитированный седан
29 июня 2024, 9:30
Новости
Александр Пономарёв
26 июня 2024, 12:39
Дебютировал новый BMW M5: мощнее, но тяжелее и медленнее
Из-за электрификации суперседан «поправился» почти на полтонны
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