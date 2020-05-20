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BMW X4

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BMW X3 и X4 получили спецверсию Frozen Edition
Оба кроссовера предназначены для Австралии
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Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
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Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4
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Объявлены цены на обновленные BMW X3 и X4 для России
20 мая 2020, 9:32
В России отзывают новые BMW из-за проблем с ремнями безопасности
Российским владельцам 365 новых BMW придётся внепланово посетить сервис
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
По умолчанию они будут оснащаться 48-вольтовым стартер-генератором
17 января 2020, 13:13Новости
Алексей Носаченко
28 декабря 2019, 23:23
Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес
Ателье Hamann поделилось тизером доработанного купе-кроссовера
15 декабря 2019, 14:00
В Аudi уважают BMW, но не считают их красивыми
Марк Лихте не считает привлекательными модели X2, X4 и X6
5 ноября 2019, 14:34
В России отзывают BMW X3 и X4 из-за ошибки при сборке
Ремонт требуется 36 автомобилям, проданным в прошлом месяце
10 сентября 2018, 11:27
Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM
«Заряженные» кроссоверы впервые продемонстрировали широкой публике
24 июля 2018, 11:22
BMW X4 M: первая фотография
На заводе марки сфотографировали «заряженный» кроссовер без камуфляжа
23 июля 2018, 15:52
BMW отзовет четыре модели из-за тормозов и датчика коленвала
Под сервисную акцию попали «семерки», X3, X4 и MINI
30 мая 2018, 12:50
Компания BMW добавила новые двигатели кроссоверам X3 и X4
Компания также обновила стандартное оснащение целого ряда моделей
Названы российские цены на BMW X4 нового поколения
Купеобразный кроссовер предложат с четырьмя моторами
15 марта 2018, 13:12Новости
Алексей Носаченко
14 февраля 2018, 10:14
Новый BMW X4: семь моторов и две «заряженные» версии
Купеобразный кроссовер BMW стал больше и вместительнее
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