Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
BMW X4
Все модели
1-Series
2-Series
3-Series
328 Hommage
335i
4-Series
4219Eli
5-Series
507
6-Series
650i
7-Series
8-Series
Active Tourer
ActiveHybrid 5
C evolution
Family Active Sports Tourer
Gran Lusso
Gran Lusso Coupe
Isetta
M1
M2
M3
M3 Touring
M4
M5
M550d
M6
M8
Skytop
Vision ConnectedDrive Concept
Vision Future Luxury
X1
X2
X3
X3 M
X4
X4 M
X5
X5 M
X6
X6 M
X7
XM
Z2
Z3
Z4
Z5
i3
i4
i5
i8
i9
iNEXT
iX
iX3
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Зачем в BMW сделали новый X2 похожим на Х4: тайна раскрыта
Модель нового поколения заменит сразу две старых
Новости
BMW заменит кросс-купе X4 на электромобиль
Новости
BMW X3 и X4 получили спецверсию Frozen Edition
Новости
Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
10 июня 2021, 18:32
Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4
Они стали мощнее и технологичнее
Объявлены цены на обновленные BMW X3 и X4 для России
Пережившие рестайлинг кроссоверы не получили гигантских «ноздрей»
9 июня 2021, 11:06
Новости
Лиза Будрина
20 мая 2020, 9:32
В России отзывают новые BMW из-за проблем с ремнями безопасности
Российским владельцам 365 новых BMW придётся внепланово посетить сервис
17 января 2020, 13:13
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
По умолчанию они будут оснащаться 48-вольтовым стартер-генератором
28 декабря 2019, 23:23
Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес
Ателье Hamann поделилось тизером доработанного купе-кроссовера
15 декабря 2019, 14:00
В Аudi уважают BMW, но не считают их красивыми
Марк Лихте не считает привлекательными модели X2, X4 и X6
5 ноября 2019, 14:34
В России отзывают BMW X3 и X4 из-за ошибки при сборке
Ремонт требуется 36 автомобилям, проданным в прошлом месяце
10 сентября 2018, 11:27
Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM
«Заряженные» кроссоверы впервые продемонстрировали широкой публике
24 июля 2018, 11:22
BMW X4 M: первая фотография
На заводе марки сфотографировали «заряженный» кроссовер без камуфляжа
BMW отзовет четыре модели из-за тормозов и датчика коленвала
Под сервисную акцию попали «семерки», X3, X4 и MINI
23 июля 2018, 15:52
Новости
Алексей Носаченко
30 мая 2018, 12:50
Компания BMW добавила новые двигатели кроссоверам X3 и X4
Компания также обновила стандартное оснащение целого ряда моделей
Первая
1
Последняя