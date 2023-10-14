BMW X4

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Зачем в BMW сделали новый X2 похожим на Х4: тайна раскрыта
Модель нового поколения заменит сразу две старых
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BMW заменит кросс-купе X4 на электромобиль
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BMW X3 и X4 получили спецверсию Frozen Edition
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Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
17 января 2020, 13:13
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
По умолчанию они будут оснащаться 48-вольтовым стартер-генератором
28 декабря 2019, 23:23
Для BMW X4 подготовили агрессивный тюнинг-обвес
Ателье Hamann поделилось тизером доработанного купе-кроссовера
15 декабря 2019, 14:00
В Аudi уважают BMW, но не считают их красивыми
Марк Лихте не считает привлекательными модели X2, X4 и X6
5 ноября 2019, 14:34
В России отзывают BMW X3 и X4 из-за ошибки при сборке
Ремонт требуется 36 автомобилям, проданным в прошлом месяце
10 сентября 2018, 11:27
Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM
«Заряженные» кроссоверы впервые продемонстрировали широкой публике
24 июля 2018, 11:22
BMW X4 M: первая фотография
На заводе марки сфотографировали «заряженный» кроссовер без камуфляжа
30 мая 2018, 12:50
Компания BMW добавила новые двигатели кроссоверам X3 и X4
Компания также обновила стандартное оснащение целого ряда моделей
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