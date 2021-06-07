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BMW X6

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BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедиасистемы
Семь моделей BMW будут выпускаться без сенсорных экранов из-за нехватки микрочипов
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Глава BMW намекнул на скорый дебют флагманского вседорожника
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BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
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Российские BMW X5 и X6 обзавелись очень черной спецверсией Black Vermilion
7 июня 2021, 12:42
В Сети опубликовали фотографию очень странного и уродливого BMW X6
Огромное количество модификаций сказалось на кроссовере не лучшим образом. Автомобиль заочно прозвали самым несчастным BMW в мире
В России отзывают BMW из-за некачественной склейки спойлеров
В ремонт отправят сотни новых кроссоверов X6 и X6 M
31 марта 2021, 19:20Новости
Мария Руцкая
28 марта 2021, 22:55
Тюнинг-ателье добавило агрессии BMW X6 в кузове G06
Мастерская AC Schnitzer комплексно улучшила баварское кросс-купе
17 февраля 2021, 16:23
Обновленный BMW X6 получит новый интерьер с огромными экранами в духе Mercedes-Benz
Кузов кроссовера пока оставили без изменений, зато салон существенно преобразился
8 февраля 2021, 12:31
В России отзывают BMW X5 и X6, которые могут стать неуправляемыми
Заводской дефект может стать причиной потери управления
26 ноября 2020, 14:37
В России отзывают BMW: автомобили могут стать неуправляемыми
Баварская марка расширила предыдущий отзыв 56 автомобилями
24 ноября 2020, 17:28
Российские BMW X5, X6 и X7 отзывают из-за заводского брака
В сервисы направят 216 автомобилей, проданных с августа по октябрь 2020 года
BMW X6 M vs Porsche Cayenne Turbo S
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
28 октября 2020, 8:30Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
21 августа 2020, 12:36
В России отзывают BMW X6 с расслаивающимися спойлерами
На проверку отправят 417 относительно новых автомобилей
BMW X6 M Competition
Видео: самый дорогой кроссовер BMW — 625-сильный X6 M за 11 млн рублей
11 июля 2020, 8:49Лаборатория
Редакция «Мотора»
12 мая 2020, 14:05
В Калининграде начали собирать BMW X6 нового поколения
Все комплектации кроссовера доступны для заказа у дилеров
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