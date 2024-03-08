BMW X6

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«Заряженные» кроссоверы BMW получили агрессивные обвесы
Набор адресован владельцам дорестайлинговых моделей
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BMW доработала шестицилиндровый дизель для кроссоверов X5 и X6
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Восьмилетний BMW X6 без пробега продают в России за 6 млн рублей
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Обновленные BMW X5 и X6 появятся в России к лету
15 августа 2021, 15:15
BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
Баварская марка признала проблемы двигателя N63 и готова к мирному соглашению
12 июля 2021, 11:02
Российские BMW X5 и X6 обзавелись очень черной спецверсией Black Vermilion
Исполнение Black Vermilion сочетается только с топовой модификацией M50d
7 июня 2021, 12:42
В Сети опубликовали фотографию очень странного и уродливого BMW X6
Огромное количество модификаций сказалось на кроссовере не лучшим образом. Автомобиль заочно прозвали самым несчастным BMW в мире
31 марта 2021, 19:20
В России отзывают BMW из-за некачественной склейки спойлеров
В ремонт отправят сотни новых кроссоверов X6 и X6 M
28 марта 2021, 22:55
Тюнинг-ателье добавило агрессии BMW X6 в кузове G06
Мастерская AC Schnitzer комплексно улучшила баварское кросс-купе
17 февраля 2021, 16:23
Обновленный BMW X6 получит новый интерьер с огромными экранами в духе Mercedes-Benz
Кузов кроссовера пока оставили без изменений, зато салон существенно преобразился
26 ноября 2020, 14:37
В России отзывают BMW: автомобили могут стать неуправляемыми
Баварская марка расширила предыдущий отзыв 56 автомобилями
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