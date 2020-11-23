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Кризис на Украине вынудил BMW остановить производство родстеров
Спорткары BMW Z4 не будут собирать как минимум две недели
Новости
BMW отправит в отставку родстер Z4
Новости
BMW лишила кроссоверы X5, X6 и X7 тачскрина мультимедиасистемы
Новости
У спорткаров Wiesmann появился преемник на базе BMW Z4
23 ноября 2020, 12:46
Новые Toyota Supra и BMW Z4 могут загореться во время движения
У спорткаров оказались бракованные топливные баки
Спецверсии трех моделей BMW посвятили восходящему солнцу
Исполнение Edition Sunrise выйдет ограниченной серией
29 мая 2020, 11:44
Новости
Алексей Носаченко
1 декабря 2019, 12:59
Для родстера BMW Z4 подготовили тюнинг-кит с пятилетней гарантией
Мастерская AC Schnitzer готова доработать BMW Z4 версии M40i
29 сентября 2019, 19:59
Агрессивный обвес для новой Toyota Supra покажут на закрытой выставке
Японское ателье Artisan Spirits поделилось изображениями тюнинг-пакета Black Label
24 сентября 2019, 10:11
Видео: новая Toyota Supra, BMW Z4 и Ford Mustang сразились в дрэге
Спорткары сравнили в скорости на дистанции ¼ и ½ мили
13 июля 2019, 10:00
Toyota Supra может получить мотор от BMW M
Баварцы могут поделиться с японцами 500-сильной «шестёркой»
8 июля 2019, 16:29
Самая ожидаемая гонка: BMW Z4 против Toyota Supra
Соплатформенные машины сравнили в дрэг-заезде
27 сентября 2018, 14:16
BMW объявила российские цены на родстер Z4
Цены на модель стартуют с 3 190 000 рублей
19 сентября 2018, 18:46
BMW Z4 третьего поколения: новые подробности
Базовые версии родстера оснастят новыми «турбочетверками»
Посмотрите на новый BMW Z4 в движении
Опубликованы первые официальные видеоролики новой модели
31 августа 2018, 11:56
Новости
16 августа 2018, 12:50
Новый BMW Z4: официальные фотографии
В Сети полностью раскрыли дизайн экстерьера и интерьера нового родстера
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