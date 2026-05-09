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Выпуск родстера BMW Z4 остановлен
Новости
BMW продлит жизненный цикл родстера Z4 благодаря американцам
Новости
Механическая коробка передач спасла продажи BMW Z4 в США
Новости
AC Schnitzer доработал спорткар Toyota GR Supra
29 мая 2024, 17:15
Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 году
О возможных преемниках спорткаров пока ничего неизвестно
Родстер BMW Z4 попытались сделать похожим на BMW 507 Элвиса Пресли
Проект получил название Roadster Tender 5.7
26 мая 2024, 17:00
Новости
Александр Пономарёв
31 января 2024, 17:59
BMW Z4 Pure Impulse: шесть цилиндров и механическая коробка передач
В гамме родстера появилась новая версия для энтузиастов
22 мая 2023, 18:33
Серийный шутинг-брейк BMW на базе Z4 может получить «механику»
Универсал выпустят в количестве 50 штук по цене 250 тысяч долларов
20 мая 2023, 11:00
BMW превратила Z4 в эксклюзивный двухместный универсал
Шутинг-брейк дебютировал на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este
12 марта 2023, 12:12
В BMW рассказали о перспективах «заряженного» родстера Z4 M
Баварская марка оценила коммерческие перспективы нишевой «эмки»
2 октября 2022, 16:16
Родстер BMW Z4 обновился, но не подорожал
Вопреки слухам, шестицилиндровая версия не обрела «механику»
25 сентября 2022, 16:16
Раскрыта внешность обновленного родстера BMW Z4
Баварский спорткар на пороге планового рестайлинга
16 июля 2022, 21:34
BMW оснастит топ-версию родстера Z4 «механикой»
У шестицилиндрового BMW Z4 M40i появится ручная коробка передач
BMW Z4 готовится к обновлению: первые шпионские фотографии
Этот рестайлинг может стать для модели последним
15 июля 2022, 20:04
Новости
Лиза Будрина
17 мая 2022, 17:42
Механик назвал Toyota Supra «денежным пылесосом»
Такое мнение высказал известный американский автомеханик
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