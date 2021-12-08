M3

BMW M3

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Audi RS 5, BMW M3 и Tesla Model 3 Performance сравнили в дрэг-рейсинге
В новом сюжете блогеры сравнили три полноприводных автомобиля
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Коллекцию из одинаковых, но разных BMW M3 показали на видео
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Эксклюзивную BMW M4 Competition выставили на продажу вместе с BMW M3 E30
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Единственный в мире BMW с V10 на газе выставили на продажу
12 марта, 16:00
Новую Audi RS3 сравнили в гонке с BMW M3 Competition
«Заряженные» модели двух немецких марок сошлись в дрэг-рейсинге
Дрэг-гонка: новая BMW M3 Competition против BMW i4 M50
Самые мощные версии баварского седана и лифтбека сразились на прямой
23 февраля, 16:16Новости
Сергей Ильин
23 января, 16:00
Vorsteiner показал тюнинг для новых BMW M3 и BMW M4
И частично смог решить проблему гигантских «ноздрей» решётки радиатора
BMW M3 круче, чем M4?
Сколько дверей и ведущих колёс должно быть у правильной «эмки»?
8 декабря 2021, 8:00Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
13 ноября 2021, 16:16
Дрэг-гонка: Mercedes-Benz SLS AMG Black против новой BMW M3
Суперкар Mercedes-Benz сразился с «заряженным» седаном BMW
31 октября 2021, 14:00
BMW M3 и M4 в модификации CS останутся с полным приводом и автоматом
Иных вариантов трансмиссии не предусмотрено
30 октября 2021, 19:38
Видео: новые BMW M3 с задним и полным приводом сразились в дрэге
«Заряженные» седаны с двумя и четырьмя ведущими колёсами устроили дуэль
17 октября 2021, 21:34
Дрэг-гонка: новая BMW M3 против Mercedes-Benz C63 AMG и Audi RS5
Блогеры сравнили «заряженные» модели немецкой тройки
13 сентября 2021, 19:14
Вот так уничтожили BMW M3, собранный из угнанных машин
В арсенале баварской марки «заряженного» универсала пока нет – он появится только в 2023 году
Дрэг-гонка: BMW M3 F80 против 700-сильных Nissan GT-R R34 и Ford Mustang
Немецкий, японский и американский спорткары посоревновались на прямой аэродрома
7 августа 2021, 19:38Новости
Сергей Ильин
24 июля 2021, 17:17
Дрэг-гонка: Mercedes-Benz C 63 AMG Black Series против BMW M3
Заднеприводные модели померились силами на прямой
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