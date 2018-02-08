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Toyota объединит 10 тысяч батарей от старых «Приусов» в супераккумулятор
Компания придумала, как повторно использовать батареи старых электрокаров
13 января 2012, 19:36
"Тойота" построила 130-сильный iQ
Японская компания выпустит спортивный компакт-кар iQ ограниченным тиражом
Toyota готовит спортивный вариант компакт-кара iQ
Toyota направила в патентное ведомство изображения новой версии своей малолитражки
8 декабря 2011, 15:11
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