Toyota 4Runner

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Toyota объяснила, почему у нового 4Runner нет «механики»
Технических препятствий для выпуска трёхпедальной версии нет
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Toyota рассказала о ключевых отличиях 4Runner от Land Cruiser Prado
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Toyota 4Runner сменил поколение и лишился мотора V6
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Видео: новый Toyota 4Runner сохранит свою главную «фишку»
27 сентября 2019, 17:10
Toyota подготовила 4Runner для внедорожных путешествий
Модификация Venture Edition предназначена для экспедиций
25 января 2019, 10:49
Видео: три внедорожника вытаскивают из снега автобус
Ролик снят в канадском Монреале после сильного снегопада
8 февраля 2018, 17:28
Toyota подготовила Tacoma, Tundra и 4Runner для тяжелого бездорожья
Компания показала обновленные автомобили из линейки TRD Pro
«Рамы» для России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
15 мая 2017, 9:50Селектор
7 февраля 2014, 18:05
Заводской тюнер "Тойоты" сделал внедорожные версии трех моделей
Пакеты TRD Pro получили Tundra, Tacoma и 4Runner
19 апреля 2013, 16:05
Toyota покажет обновленный 4Runner на фестивале кантри-музыки
У рестайлингового внедорожника полностью изменится дизайн светотехники
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