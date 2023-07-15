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Toyota Avalon
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Антикамри из США
Видео: флагманский седан Toyota Avalon — больше и мощнее Toyota Camry 3.5
Новости
В Россию привезли новые седаны Toyota Avalon
Новости
Представлена обновленная Toyota Avalon
Новости
Toyota снимет с производства флагманский седан
16 ноября 2018, 12:42
Toyota показала Camry и Avalon с заводским тюнингом
Седаны получили пакет доработок от подразделения Toyota Racing Development
Toyota Camry и Avalon получили заводской тюнинг
Седаны отличаются агрессивным обвесом и отделкой салона
14 ноября 2018, 15:08
Новости
Алексей Носаченко
15 января 2018, 16:28
Новый Toyota Avalon: гигантская решетка, гибрид и 24-сантиметровый проекционник
Седан Avalon перевели на архитектуру TNGA
11 декабря 2017, 11:41
Toyota показала первое изображение нового седана Avalon
Новинка дебютирует в январе на автосалоне в Детройте
13 февраля 2015, 15:22
«Тойота» изменила внешность модели Avalon
Японская марка перенастроила подвеску большому седану
5 февраля 2015, 19:46
Toyota обновит большой седан Avalon
Рестайлинговую модель покажут на Чикагском автосалоне
Флагман "Тойоты" первым в мире получит беспроводную зарядку для телефона
Устройство сможет работать с 34 моделями смартфонов
20 декабря 2012, 21:07
Новости
Ярослав Гронский
6 апреля 2012, 0:09
"Тойота" уменьшила в размерах флагманскую модель для США
В Нью-Йорке дебютировала модель Avalon следующего поколения
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