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«Тойота» перестала продавать в России модели Venza, Auris и Verso
Японская марка реализовала последнюю партию и прекратила прием заказов
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Компактвэн Toyota Verso-S обновился
Новости
Компактвэн Toyota Verso обзавелся новыми опциями и подорожал
Новости
Первой "Тойотой" с дизелем BMW станет компактвэн Verso
14 ноября 2012, 22:41
"Тойота" огласила рублевые цены на обновленный компактвэн Verso
Модель доступна в четырех комплектациях и с двумя моторами
"Тойота" провела глубокий рестайлинг компактвэна Verso
Модель получила 470 новых деталей
19 сентября 2012, 17:25
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