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Новости
Toyota отказывается от названия Prime для гибридов
Японский автопроизводитель пересмотрит подход к названиям подключаемых гибридов
Новости
Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива
Новости
Продажи Toyota Prius растут с огромной скоростью
Новости
Toyota обкатала гоночный Prius в 10-часовом заезде
17 сентября 2023, 14:30
Новая Toyota Prius устроила гонку с «горячими» моделями Mazda и Subaru
Обычно гибрид не балует участием в подобных состязаниях
Toyota показала агрессивный Prius, посвященный «24 часам Ле-Мана»
В серию такой хэтчбек не пустят — он изготовлен в единственном экземпляре
6 июня 2023, 17:24
Новости
Мария Руцкая
29 марта 2023, 20:04
В Россию привезли Toyota Prius за 3 миллиона рублей
Автомобили готовы доставить под заказ из Японии
25 марта 2023, 19:30
Новая Toyota Prius получила особый режим для отдыха водителя
Аналогичная опция есть у Toyota RAV4 Prime и Lexus NX 450h+
6 марта 2023, 11:25
У нового Toyota Prius появилась версия с зарядкой от розетки
Открыт прием заказов на Toyota Prius PHEV пятого поколения
17 ноября 2022, 14:32
Новый Toyota Prius получил первый тюнинг
Свои программы доработок представили Modellista и Toyota Racing Development
16 ноября 2022, 10:28
223 л.с. и 6,7 секунды до «сотни»: представлен Toyota Prius пятого поколения
Новый Toyota Prius поступит в продажу зимой 2023 года
14 ноября 2022, 20:03
Toyota показала заднюю оптику нового Prius за два дня до премьеры
В компании дебют «Приуса» называют «возрождением гибрида», что намекает на большие перемены
11 ноября 2022, 14:42
Теперь официально: новый Toyota Prius дебютирует 16 ноября
Toyota поделилась очередным тизером новинки, премьера которой состоится на следующей неделе
Toyota намекнула на загадочную новинку. Возможно, это следующий Prius
В Сети появился тизер пока неизвестной модели Toyota, премьера которой состоится 16 ноября
9 ноября 2022, 15:45
Новости
Лиза Будрина
27 июля 2022, 11:27
Раскрыты сроки дебюта новых Toyota Land Cruiser Prado и Prius
Премьера внедорожника ожидается в 2023 году
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