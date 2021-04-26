Prius

Toyota Prius

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Появились подробности о Toyota Prius следующего поколения
Новинка появится в продаже через год
Новости
Новый Toyota Prius может стать водородным
Новости
Toyota показала «ночную» версию Prius
Новости
Toyota Prius готовится к смене поколения: новое видео и дата премьеры
26 апреля 2021, 18:43
Toyota Prius превратили в брутальный автомобиль для охоты
Гибридный хэтчбек подвергли серьезным модификациям
В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя
Акция затронула 26 гибридов Prius
24 июля 2020, 16:36Новости
Мария Руцкая
12 мая 2020, 9:36
Toyota отпраздновала 20-летие Prius юбилейной спецсерией
Японская фирма рассказала об особенностях спецверсии Prius 2020 Edition
1 мая 2020, 18:07
Toyota отметит 20-летие Prius выпуском спецверсии
Японская марка готовится ко второму празднованию юбилея модели за четыре года
27 апреля 2020, 12:43
Toyota продала 15 миллионов гибридов по всему миру
2,8 миллиона из них реализовали в Европе
12 января 2020, 23:23
Toyota показала Prius с диким обвесом, который светится изнутри
Необычный концепт-кар создали придворные тюнинг-ателье Modellista и TRD
11 октября 2019, 11:44
Toyota продлит гарантию на гибридные батареи до 240 тысяч километров
Расширенная гарантия на аккумуляторы коснётся всех гибридов, выпущенных после 2020 года
4 июля 2019, 13:44
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
Японский автобренд совместно с Sharp приступает к испытаниям особого электрокара
14 февраля 2019, 16:59
В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой
Гибриду удлинили кузов и добавили новых аэродинамических элементов
Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод
Модели подправили внешность, салон и техническую начинку
28 ноября 2018, 13:30Новости
19 ноября 2018, 14:06
Посмотрите на самый опасный «Приус» в мире. С шестиствольным пулеметом!
Пушка производит 6600 выстрелов в минуту
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