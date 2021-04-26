Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Prius
Toyota Prius
Все модели
4Runner
Alphard
Aqua Air
Auris
Avalon
Avensis
Aygo
C-HR
CH-R
Camatte
Camatte57
Camry
Corolla
Corolla Furia
Crown
EV P002
FCV
FCV-R
FJ Cruiser
FT-1
FT-86
FT-Bh
FV2
Fun-Vii
Furia
GT 86
GT86
Harrier
Highlander
Hilux
Hybrid-R
Land Cruiser
ME.WE
Mirai
NS4
Prius
Prius C
RAV4
RND
Sequoia
Sienna
Smart Insect
Supra
TMG P001
TS030
TS040 Hybrid
Tacoma
Tundra
Urban Utility
Venza
Verso
Verso-S
Vios
Winglet
Yaris
bZ4X
i-Road
iQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Появились подробности о Toyota Prius следующего поколения
Новинка появится в продаже через год
Новости
Новый Toyota Prius может стать водородным
Новости
Toyota показала «ночную» версию Prius
Новости
Toyota Prius готовится к смене поколения: новое видео и дата премьеры
26 апреля 2021, 18:43
Toyota Prius превратили в брутальный автомобиль для охоты
Гибридный хэтчбек подвергли серьезным модификациям
В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя
Акция затронула 26 гибридов Prius
24 июля 2020, 16:36
Новости
Мария Руцкая
12 мая 2020, 9:36
Toyota отпраздновала 20-летие Prius юбилейной спецсерией
Японская фирма рассказала об особенностях спецверсии Prius 2020 Edition
1 мая 2020, 18:07
Toyota отметит 20-летие Prius выпуском спецверсии
Японская марка готовится ко второму празднованию юбилея модели за четыре года
27 апреля 2020, 12:43
Toyota продала 15 миллионов гибридов по всему миру
2,8 миллиона из них реализовали в Европе
12 января 2020, 23:23
Toyota показала Prius с диким обвесом, который светится изнутри
Необычный концепт-кар создали придворные тюнинг-ателье Modellista и TRD
11 октября 2019, 11:44
Toyota продлит гарантию на гибридные батареи до 240 тысяч километров
Расширенная гарантия на аккумуляторы коснётся всех гибридов, выпущенных после 2020 года
4 июля 2019, 13:44
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
Японский автобренд совместно с Sharp приступает к испытаниям особого электрокара
14 февраля 2019, 16:59
В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой
Гибриду удлинили кузов и добавили новых аэродинамических элементов
Гибрид Toyota Prius обновился и получил полный привод
Модели подправили внешность, салон и техническую начинку
28 ноября 2018, 13:30
Новости
19 ноября 2018, 14:06
Посмотрите на самый опасный «Приус» в мире. С шестиствольным пулеметом!
Пушка производит 6600 выстрелов в минуту
Первая
1 из 5
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров