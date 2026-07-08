Toyota RAV4

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Новости
Жители США стали выбирать Honda вместо Ford и Toyota
Новости
В Казахстане новый Toyota RAV4 будет стоить 3,4 млн рублей
Новости
Toyota RAV4 получит турбомотор отдачей свыше 300 сил
Лаборатория
Обзор: чем китайский кроссовер Toyota RAV4 отличается от японского
1 июля 2025, 17:15
Tesla Model Y перестала быть самым продаваемым автомобилем мира
Нынешний лидер опередил ее всего на две тысячи единиц
15 июня 2025, 22:44
Toyota выпустит гибридное кросс-купе на базе нового RAV4
В линейке может появиться ранее невиданный модный кузов
24 мая 2025, 14:32
Одним из первых экспортных рынков новой Toyota RAV4 станет Казахстан
Кроссовер шестого поколения появится у соседей с оригинальной техникой
21 мая 2025, 10:01
Представлен Toyota RAV4 нового поколения
Новинка будет продаваться в 180 странах, но России в их числе нет
Все о новой Toyota RAV4
Японский бестселлер поменялся ради моды и молодой аудитории
21 мая 2025, 8:08Лаборатория
Сергей Ильин
Сергей Ильин
20 мая 2025, 14:45
Toyota RAV4 шестого поколения: появились новые фотографии
Кроссовер останется при прежней платформе, но заметно изменится снаружи
13 мая 2025, 14:14
Новый Toyota RAV4 рассекретили на официальных фотографиях
Некогда популярный в России японский кроссовер скоро перешагнет в шестое поколение
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