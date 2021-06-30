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Новости
Toyota превратит кроссовер RAV4 в бюджетный пикап
Японский концерн задумался над созданием дешёвой альтернативы Hilux
Новости
Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
Новости
Toyota представила «внедорожную» модификацию RAV4
Новости
Блогер разобрал Toyota RAV4 и назвал его преимущества перед конкурентами
30 июня 2021, 10:20
Toyota RAV4 готовится к обновлению, но не в России
Модель для рынка Австралии переживет рестайлинг в середине жизненного цикла
Toyota наткнулась на покрышку от фуры и взлетела в воздух
К счастью, водитель «Тойоты» почти не пострадала
21 мая 2021, 12:23
Новости
Мария Руцкая
15 мая 2021, 20:20
Блогер разобрал Geely Atlas и рассказал о его сходстве с Toyota RAV4
Специалисты показали, из чего сделаны кроссоверы Geely, собранные в СНГ
12 марта 2021, 15:04
Toyota представила первые фотографии спасательного внедорожника на базе RAV4
Официальный дебют прототипа Toyota RAV4 Mountain Rescue состоится 13 марта
2 марта 2021, 12:06
Началось расследование случаев самовозгорания Toyota RAV4
Уже известно как минимум о 11 происшествиях с японскими кроссоверами в США
Длительный тест Toyota RAV4: часть 2
Пересаживаемся на вариант кроссовера побюджетнее, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
24 декабря 2020, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
Длительный тест Toyota RAV4
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового «Рафика»
7 декабря 2020, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
4 декабря 2020, 12:13
Самый мощный Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
Гибридный кроссовер справился с испытанием только на скорости 63 километра в час
26 ноября 2020, 13:27
Гибрид Toyota RAV4 и старого Chevrolet от Mitsuoka: объявлена цена и тираж
Необычный внедорожник выпустят ограниченной серией, а стоить он будет около 3,3 миллиона рублей
Nissan решил продавать X-Trail с помощью тест-драйва Toyota RAV4
Таким образом марка планирует показать превосходство своего кроссовера
10 ноября 2020, 13:38
Новости
Анастасия Мельник
29 октября 2020, 16:13
Японцы скрестили новый Toyota RAV4 и старый Chevrolet
Получился новый внедорожник для внутреннего рынка
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