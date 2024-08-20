Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Toyota C-HR
Все модели
4Runner
Alphard
Aqua Air
Auris
Avalon
Avensis
Aygo
C-HR
CH-R
Camatte
Camatte57
Camry
Corolla
Corolla Furia
Crown
Crown Estate
EV P002
FCV
FCV-R
FJ Cruiser
FT-1
FT-86
FT-Bh
FV2
Fun-Vii
Furia
GR86
GT 86
Harrier
Highlander
Hilux
Hybrid-R
Land Cruiser
ME.WE
Mirai
NS4
Prius
Prius C
RAV4
RND
Sequoia
Sienna
Smart Insect
Supra
TMG P001
TS030
TS040 Hybrid
Tacoma
Tundra
Urban Utility
Venza
Verso
Verso-S
Vios
Winglet
Yaris
bZ Woodland
bZ4X
i-Road
iQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
В России продают Toyota C-HR нового поколения
За гибридный кроссовер просят больше пяти миллионов рублей
Новости
В России появился новый гибридный кроссовер Toyota: сколько он стоит
Новости
Каким получился Toyota C-HR второго поколения
Новости
Toyota рассекретила дату премьеры кроссовера C-HR нового поколения
9 декабря 2022, 13:51
В России можно купить электрический Toyota Izoa родом из Китая
В Китае под названием Izoa продается батарейный Toyota C-HR
Toyota показала, каким будет кроссовер C-HR нового поколения
Модель получит традиционную гибридную силовую установку и PHEV-вариант
5 декабря 2022, 16:25
Новости
Мария Руцкая
13 января 2022, 18:45
Кроссовер Toyota назвали самым разочаровывающим автомобилем
Половину строчек в антирейтинге заняли автомобили азиатских производителей, вторую половину – американских
9 ноября 2020, 17:49
Посмотрите на очень странный тюнинг Toyota C-HR
Владелец модифицированного кроссовера является поклонником киновселенной Marvel
4 августа 2020, 13:08
Toyota сделала кроссовер C-HR безопаснее
Модель для японского рынка пережила небольшое обновление
30 июня 2020, 16:59
Российские Toyota получат спортивные спецверсии
Новинки появятся в следующем году
11 мая 2020, 16:39
У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
Японская фирма планирует выпустить субкомпактный вседорожник BX
4 мая 2020, 17:20
У кроссовера Toyota C-HR появилась дизайнерская версия
Она создана в сотрудничестве с модным домом Карла Лагерфельда
29 марта 2020, 18:18
Toyota превратила популярный кроссовер в электрокар
Полностью электрическая версия появилась у вседорожника C-HR
У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
«Горячей» версией GR обзаведётся вседорожник C-HR
15 февраля 2020, 20:20
Новости
Сергей Ильин
27 ноября 2019, 13:41
Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал
Дилеры марки уже начали принимать предзаказы
Первая
1
Последняя