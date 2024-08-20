Toyota C-HR

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В России продают Toyota C-HR нового поколения
За гибридный кроссовер просят больше пяти миллионов рублей
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В России появился новый гибридный кроссовер Toyota: сколько он стоит
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Каким получился Toyota C-HR второго поколения
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Toyota рассекретила дату премьеры кроссовера C-HR нового поколения
9 декабря 2022, 13:51
В России можно купить электрический Toyota Izoa родом из Китая
В Китае под названием Izoa продается батарейный Toyota C-HR
13 января 2022, 18:45
Кроссовер Toyota назвали самым разочаровывающим автомобилем
Половину строчек в антирейтинге заняли автомобили азиатских производителей, вторую половину – американских
9 ноября 2020, 17:49
Посмотрите на очень странный тюнинг Toyota C-HR
Владелец модифицированного кроссовера является поклонником киновселенной Marvel
4 августа 2020, 13:08
Toyota сделала кроссовер C-HR безопаснее
Модель для японского рынка пережила небольшое обновление
30 июня 2020, 16:59
Российские Toyota получат спортивные спецверсии
Новинки появятся в следующем году
11 мая 2020, 16:39
У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
Японская фирма планирует выпустить субкомпактный вседорожник BX
4 мая 2020, 17:20
У кроссовера Toyota C-HR появилась дизайнерская версия
Она создана в сотрудничестве с модным домом Карла Лагерфельда
29 марта 2020, 18:18
Toyota превратила популярный кроссовер в электрокар
Полностью электрическая версия появилась у вседорожника C-HR
27 ноября 2019, 13:41
Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал
Дилеры марки уже начали принимать предзаказы
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