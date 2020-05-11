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Новости
Кроссовер Toyota назвали самым разочаровывающим автомобилем
Половину строчек в антирейтинге заняли автомобили азиатских производителей, вторую половину – американских
Новости
Посмотрите на очень странный тюнинг Toyota C-HR
Новости
Toyota сделала кроссовер C-HR безопаснее
Новости
Российские Toyota получат спортивные спецверсии
11 мая 2020, 16:39
У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер
Японская фирма планирует выпустить субкомпактный вседорожник BX
У кроссовера Toyota C-HR появилась дизайнерская версия
Она создана в сотрудничестве с модным домом Карла Лагерфельда
4 мая 2020, 17:20
Новости
Алексей Носаченко
29 марта 2020, 18:18
Toyota превратила популярный кроссовер в электрокар
Полностью электрическая версия появилась у вседорожника C-HR
15 февраля 2020, 20:20
У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
«Горячей» версией GR обзаведётся вседорожник C-HR
27 ноября 2019, 13:41
Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал
Дилеры марки уже начали принимать предзаказы
18 октября 2019, 14:07
Кроссовер Toyota C-HR обзавелся спортивной версией
Марка представила обновленную гамму кроссовера для внутреннего рынка
29 июля 2019, 12:25
Крошечный кроссовер Toyota C-HR превратили в 367-сильный ралли-кар
Автомобиль составит конкуренцию моделям Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20
3 декабря 2018, 16:10
Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas
Adidas, в свою очередь, выпустит одежду и обувь с логотипами C-HR
Nissan Juke vs Toyota C-HR
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
2 августа 2018, 9:56
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Toyota начала продавать в России крошечный кроссовер
За месяц компания получила 200 заказов на модель
29 июня 2018, 13:47
Новости
Ефим Репин
1 июня 2018, 12:42
Названы все цены на маленький кроссовер Toyota для России
Компания поделилась подробностями о модели C-HR
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