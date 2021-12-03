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Toyota готовит GR Yaris с автоматической коробкой передач
Новинку обкатывают в условиях классического ралли
Новости
В Великобритании построили 500-сильную Toyota GR Yaris
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Toyota решила дарить покупателям автомобилей PlayStaion 5
Новости
Посмотрите на Toyota GR Yaris, которая быстрее Nissan GT-R Nismo
14 января, 12:45
Представлен хардкорный хэтчбек Toyota GRMN Yaris
Машину доработали по отзывам профессиональных гонщиков и президента «Тойоты» Акио Тойоды
Toyota анонсировала более мощный GR Yaris и загадочный концепт GR GT3
Для грядущего автосалона в Токио японцы приготовили сразу две «горячие» новинки
7 января, 13:45
Новости
Мария Руцкая
3 декабря 2021, 19:13
Toyota GR Yaris перевели на водород
Toyota представила экспериментальный хэтчбек с поршневым двигателем на водороде
3 декабря 2021, 10:28
Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla
Тизерная кампания GR Corolla полна намеков и «пасхалок»
23 ноября 2021, 13:32
Странная Toyota, которая «отрастила» еще один передок: фотографии
Необычный тюнингованный хэтчбек с огромными бамперами заметили на парковке в Калифорнии
15 ноября 2021, 2:59
Трехцилиндровый Toyota Yaris прокачали до 480 сил с минимумом вложений
Хот-хэтч Toyota GR Yaris оказался отличным объектом для тюнинга
14 октября 2021, 14:35
Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года
Журналист и телеведущий поменял своё мнение о хот-хэтче Toyota Yaris GR после личного тест-драйва
28 сентября 2021, 12:50
Видео: кроссовер Toyota блестяще справился с краш-тестами
Специалисты оценили безопасность пассажиров почти на 90 процентов
22 августа 2021, 23:23
В Японии сделали тюнинг-кит для кроссовера Toyota Yaris
Toyota Yaris Cross добавили агрессии и стиля в ателье Tom'S
Toyota вывела на тесты экстремальную версию GR Yaris
Хэтчбек с вентилируемыми передними крыльями сфотографировали на Нюрбургринге
4 августа 2021, 9:34
Новости
Лиза Будрина
28 июля 2021, 14:36
Toyota Yaris получит люксовую версию от Lexus
Продажи маленького кроссовера на платформе GA-B начнутся в 2023 году
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