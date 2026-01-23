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Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне
Новости
Toyota доработала хот-хэтч GR Yaris: другой обвес и обновленное шасси
Новости
Toyota выпустит электрический Yaris. Но не скоро
Новости
В России появился заряженный Toyota Yaris GR: новинка удивила ценой
27 января 2024, 12:30
Новая Toyota GR Yaris получила две чемпионские версии с режимом «пончиков»
«Хот-хэтч» обзавёлся лимитированными вариантами в честь WRC
Видео: два поколения хэтчбека Toyota GR Yaris свели в гонке по прямой
А заодно сравнили механическую коробку с автоматической
13 января 2024, 11:00
Новости
Александр Пономарёв
13 января 2024, 10:30
Lexus показал «заряженный» кроссовер с турбомотором от GR Yaris
Базовой моделью стал новый Lexus LBX
12 января 2024, 16:15
Хот-хэтч Toyota GR Yaris обновился: повышенная мощность и автомат
«Механика» никуда не делась — трехпедальную версию тоже можно будет заказать
21 ноября 2023, 17:11
Toyota Yaris Cross обновился и стал мощнее
Для топовых исполнений модели предложат гибридную силовую установку от хэтчбека Yaris
2 октября 2023, 7:35
«Хардкорный» хот-хэтч Toyota GR Yaris появится через полгода
Трёхдверка всё-таки получит форсированный двигатель и автомат
21 сентября 2023, 11:23
В России продают новый кроссовер Toyota по цене Omoda C5
Машину покупателю доставят автовозом из Благовещенска
30 июля 2023, 15:00
Компания Prior Design добавила Toyota GR Yaris агрессии и стиля новым обвесом
Обычно внешностью японского «хот-хэтча» специалисты не интересуются
16 июля 2023, 13:30
Роуэн Аткинсон испытал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris
Актёр принял участие в Фестивале скорости в Гудвуде
Toyota отправляет в ремонт более полумиллиона проданных автомобилей
У множества выпущенных в 2019-2023 годах машин обнаружились проблемы с передней подвеской
27 июня 2023, 10:20
Новости
Мария Руцкая
11 июня 2023, 10:00
Видео: дакаровский суперпикап Toyota Hilux против хэтчбека GR Yaris и купе GR Supra
Получилась гонка трёх «заряженных» моделей одной марки
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