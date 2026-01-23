Toyota Yaris

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Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне
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Toyota доработала хот-хэтч GR Yaris: другой обвес и обновленное шасси
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Toyota выпустит электрический Yaris. Но не скоро
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В России появился заряженный Toyota Yaris GR: новинка удивила ценой
12 января 2024, 16:15
Хот-хэтч Toyota GR Yaris обновился: повышенная мощность и автомат
«Механика» никуда не делась — трехпедальную версию тоже можно будет заказать
21 ноября 2023, 17:11
Toyota Yaris Cross обновился и стал мощнее
Для топовых исполнений модели предложат гибридную силовую установку от хэтчбека Yaris
2 октября 2023, 7:35
«Хардкорный» хот-хэтч Toyota GR Yaris появится через полгода
Трёхдверка всё-таки получит форсированный двигатель и автомат
21 сентября 2023, 11:23
В России продают новый кроссовер Toyota по цене Omoda C5
Машину покупателю доставят автовозом из Благовещенска
30 июля 2023, 15:00
Компания Prior Design добавила Toyota GR Yaris агрессии и стиля новым обвесом
Обычно внешностью японского «хот-хэтча» специалисты не интересуются
16 июля 2023, 13:30
Роуэн Аткинсон испытал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris
Актёр принял участие в Фестивале скорости в Гудвуде
11 июня 2023, 10:00
Видео: дакаровский суперпикап Toyota Hilux против хэтчбека GR Yaris и купе GR Supra
Получилась гонка трёх «заряженных» моделей одной марки
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