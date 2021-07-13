Tacoma

Toyota Tacoma

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Вот так выглядит Toyota, доехавшая до Южного полюса за 40 часов. Это рекорд!
На модернизацию пикапа тюнеры потратили около 30 миллионов рублей
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Toyota Tacoma TRD превратят в дом на колесах
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Toyota унифицирует все рамные внедорожники и пикапы
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Toyota Tacoma превратили во внедорожный автодом с электростанцией
13 июля 2021, 18:53
Новый пикап Toyota на базе Land Cruiser 300 получил заднее стекло с электроприводом
Премьера рамного пикапа Tundra нового поколения состоится до конца августа 2021 года
Видео: посмотрите на «бессмертный» Toyota Tacoma, который прошел 2,4 миллиона километров
Несколько лет назад одометр пикапа остановился на отметке 999 999 миль. С тех пор владелец автомобиля отслеживает пробег при помощи счетчика
8 июля 2021, 15:00Новости
Анастасия Мельник
28 июня 2021, 13:15
На торги выставят миллионный экземпляр Toyota Tacoma без пробега
Памятный пикап собрали еще в октябре 2019 года, а с аукциона его продадут в августе 2021 года
6 июня 2021, 23:59
Toyota адаптировала к бездорожью рамный пикап Tacoma
У грузовичков 2022 модельного года будет две офф-роуд версии
25 мая 2021, 13:35
Внедорожная версия Toyota Tacoma впервые получит кислотно-желтый цвет кузова
Подобную гамму никогда не использовали в моделях марки
23 февраля 2021, 10:00
Toyota выпустила заводской лифт-комплект для пикапа
Пикапу Tacoma увеличили клиренс и геометрическую проходимость
18 ноября 2020, 12:20
Посмотрите на очень странный пикап-лоурайдер на базе Toyota Tacoma
Приобрести шоу-кар можно за 10 000 долларов
4 ноября 2020, 12:12
Toyota представила внедорожный прицеп для пикапа Tacoma, сделанный из пикапа Tacoma
В модульной конструкции трейлера можно разместить все, что необходимо в путешествии
3 ноября 2020, 17:21
Посмотрите на тюнингованный Toyota Tacoma для экстремальных путешествий
Пикап построен в единственном экземпляре
Пикап Toyota обогнал по продажам Ford Ranger
Японцы лидируют в сегменте среднеразмерных пикапов
11 июля 2020, 18:00Новости
Александр Пономарёв
6 февраля 2020, 12:57
У трех моделей Toyota появилась «ночная» спецверсия
Представлены Tacoma, Tundra и Sequoia в исполнении Nightshade Edition
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