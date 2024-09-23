Toyota Tacoma

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Toyota признала серьезный дефект коробки передач на новых Tacoma
Рамный грузовичок в продаже всего год, но уже под расследованием
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Toyota Tacoma превратили в машину по созданию волн для серфинга
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Toyota показала супергеройский пикап
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Toyota показала спортивный суперпикап
Всё о новой Toyota Tacoma
Всё о пикапе четвертого поколения, который перебрался на платформу Land Cruiser 300
19 мая 2023, 17:02Лаборатория
Алексей Носаченко
Алексей Носаченко
17 мая 2023, 12:42
Новую Toyota Tacoma показали с высоты птичьего полета
До премьеры осталось совсем немного — она состоится 19 мая
9 мая 2023, 22:22
Новый пикап Toyota Tacoma: экстерьер и подробности о технике
У японского рамного грузовичка остается все меньше секретов
5 мая 2023, 16:27
Toyota Tacoma четвертого поколения: дата премьеры и новые изображения
Тизерная кампания подходит к концу, так как рамный пикап дебютирует уже в этом месяце
25 апреля 2023, 19:08
Новая Toyota Tacoma получит переносную Bluetooth-колонку
Необычный аксессуар станет частью опционального оборудования
4 апреля 2023, 13:34
Новая Toyota Tacoma станет гибридом
Вероятно, пикапу достанется силовая установка от старшей Tundra
30 января 2023, 6:06
Раскрыта внешность нового рамного пикапа Toyota
Серийная Tacoma в точности повторит концепт двухлетней давности
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