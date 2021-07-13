Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Tacoma
Toyota Tacoma
Все модели
4Runner
Alphard
Aqua Air
Auris
Avalon
Avensis
Aygo
C-HR
CH-R
Camatte
Camatte57
Camry
Corolla
Corolla Furia
Crown
EV P002
FCV
FCV-R
FJ Cruiser
FT-1
FT-86
FT-Bh
FV2
Fun-Vii
Furia
GT 86
GT86
Harrier
Highlander
Hilux
Hybrid-R
Land Cruiser
ME.WE
Mirai
NS4
Prius
Prius C
RAV4
RND
Sequoia
Sienna
Smart Insect
Supra
TMG P001
TS030
TS040 Hybrid
Tacoma
Tundra
Urban Utility
Venza
Verso
Verso-S
Vios
Winglet
Yaris
bZ4X
i-Road
iQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Вот так выглядит Toyota, доехавшая до Южного полюса за 40 часов. Это рекорд!
На модернизацию пикапа тюнеры потратили около 30 миллионов рублей
Новости
Toyota Tacoma TRD превратят в дом на колесах
Новости
Toyota унифицирует все рамные внедорожники и пикапы
Новости
Toyota Tacoma превратили во внедорожный автодом с электростанцией
13 июля 2021, 18:53
Новый пикап Toyota на базе Land Cruiser 300 получил заднее стекло с электроприводом
Премьера рамного пикапа Tundra нового поколения состоится до конца августа 2021 года
Видео: посмотрите на «бессмертный» Toyota Tacoma, который прошел 2,4 миллиона километров
Несколько лет назад одометр пикапа остановился на отметке 999 999 миль. С тех пор владелец автомобиля отслеживает пробег при помощи счетчика
8 июля 2021, 15:00
Новости
Анастасия Мельник
28 июня 2021, 13:15
На торги выставят миллионный экземпляр Toyota Tacoma без пробега
Памятный пикап собрали еще в октябре 2019 года, а с аукциона его продадут в августе 2021 года
6 июня 2021, 23:59
Toyota адаптировала к бездорожью рамный пикап Tacoma
У грузовичков 2022 модельного года будет две офф-роуд версии
25 мая 2021, 13:35
Внедорожная версия Toyota Tacoma впервые получит кислотно-желтый цвет кузова
Подобную гамму никогда не использовали в моделях марки
23 февраля 2021, 10:00
Toyota выпустила заводской лифт-комплект для пикапа
Пикапу Tacoma увеличили клиренс и геометрическую проходимость
18 ноября 2020, 12:20
Посмотрите на очень странный пикап-лоурайдер на базе Toyota Tacoma
Приобрести шоу-кар можно за 10 000 долларов
4 ноября 2020, 12:12
Toyota представила внедорожный прицеп для пикапа Tacoma, сделанный из пикапа Tacoma
В модульной конструкции трейлера можно разместить все, что необходимо в путешествии
3 ноября 2020, 17:21
Посмотрите на тюнингованный Toyota Tacoma для экстремальных путешествий
Пикап построен в единственном экземпляре
Пикап Toyota обогнал по продажам Ford Ranger
Японцы лидируют в сегменте среднеразмерных пикапов
11 июля 2020, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
6 февраля 2020, 12:57
У трех моделей Toyota появилась «ночная» спецверсия
Представлены Tacoma, Tundra и Sequoia в исполнении Nightshade Edition
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров