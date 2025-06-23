Toyota Supra

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У новой Toyota GR Supra может появиться «близнец» от Lexus
Он будет роскошнее, но получит ту же «начинку». Возможно, с некоторыми доработками
Новости
Финальная Toyota GR Supra оказалась дороже Porsche 911
Новости
В новой Toyota GR Supra используют технологии Mazda
Новости
Новая Toyota Supra окажется гибридом с турбомотором 2.0
30 июня 2024, 9:30
Toyota отказалась от спорткара Supra с базовым двигателем
В Северной Америке остались только флагманские версии
23 июня 2024, 11:00
AC Schnitzer доработал спорткар Toyota GR Supra
Весь секрет в том, что купе Toyota — технический аналог BMW Z4
29 мая 2024, 17:15
Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 году
О возможных преемниках спорткаров пока ничего неизвестно
18 мая 2024, 17:00
Видео: Toyota GR Supra в исполнении GT4 100th Edition Tribute промчала по «Нордшляйфе»
Машина оказалась на уровне спорткаров начала 2000-х
20 января 2024, 10:00
Культовую Toyota Supra превратили в «гоночный» рестомод
Проект реализовало ателье TOM’S Racing
9 декабря 2023, 10:30
Toyota представила топовую GR Supra в исполнении GT4 100th Edition Tribute
Это гоночное купе для дорог общего пользования
6 сентября 2023, 13:15
Toyota выпустила особую GR Supra по цене Porsche 911 Turbo
Тираж купе — всего 3 экземпляра
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