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В Токио открылся сервис проката старых Toyota
Все олдтаймеры пережили реставрацию и находятся в прекрасном состоянии
Новости
Toyota выпустила Supra по цене двух BMW X4 M
Новости
BMW отправит в отставку родстер Z4
Новости
Стало известно, когда Toyota Supra с «механикой» появится у дилеров
16 декабря 2021, 14:43
Посмотрите на самый нелепый тюнинг Toyota Supra
В погоне за оригинальностью владелец японского спорткара создал очень странный автомобиль
Дрэг-гонка: Porsche 718 и Toyota Supra сразились с Alpine A110
Немецкий, японский и французский спорткары сразились на прямой
4 декабря 2021, 18:18
Новости
Сергей Ильин
1 декабря 2021, 16:02
Toyota Supra превратили во внедорожник с 5,9-литровым дизелем
Кроме того, спорткар оборудовали нестандартной турбиной и пятиступенчатой «механикой»
16 ноября 2021, 12:23
Посмотрите на очень длинную Toyota Supra. У неё 8000-сильный двигатель
Необычный автомобиль, оборудованный 8000-сильным двигателем, заменит в соревнованиях гоночные Camry
15 ноября 2021, 18:43
28-летнюю Toyota Supra с минимальным пробегом продают за рекордную сумму
За эту же цену в России можно приобрести Lamborghini Huracan 2017 года выпуска
12 ноября 2021, 15:40
Стало известно, когда Toyota Supra обзаведется «механикой»
Пока модель продается только с восьмидиапазонным автоматом ZF
5 ноября 2021, 12:00
На заводском полигоне Ford заметили Toyota Supra
Американские инженеры продолжают сравнивать будущий Mustang с конкурентами
18 октября 2021, 15:15
Владелец Toyota Supra защищает спорткар от града своим телом
Несмотря на непогоду, мужчине удалось спасти автомобиль
28 августа 2021, 23:59
В Японии пустят с молотка Toyota Supra, простоявшую в гараже 22 года
На одометре купе 1995 года выпуска 48 тысяч километров
Toyota показала полноразмерную копию Supra из конструктора Lego
Toyota и Lego объединили усилия, чтобы отпраздновать юбилей Supra
15 августа 2021, 21:21
Новости
Сергей Ильин
8 августа 2021, 0:24
Toyota разыграет в лотерею право покупки юбилейных Supra
Особые спорткары GR Supra достанутся только 35 счастливчикам
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