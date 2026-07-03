Toyota Corolla

Материалы

Новости
Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla
Новости
Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне
Новости
Toyota будет собирать GR Corolla в стране, в которой модель не продается
Новости
Toyota избавилась от бензиновых Corolla еще на одном важном рынке
20 февраля 2025, 15:05
Toyota отправляет в отставку самые дешевые Corolla
С ними попрощаются осенью 2025 года
15 декабря 2024, 23:59
Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda: вот почему
Узнаваемый цвет Mazda перестанет быть визитной карточкой этой марки
27 ноября 2024, 14:05
Посмотрите, как Toyota Corolla справилась с краш-тестом
Бюджетный седан подвергли испытаниям по методике латиноамериканского LatinNCAP
16 августа 2024, 13:26
В Бразилии стали продавать бронированную Toyota Corolla
Новинку предложили из-за роста уличной преступности
15 июля 2024, 6:36
Выяснились подробности о «заряженной» Toyota GR Corolla с автоматом
«Старший» хот-хэтч скоро будет доступен с двумя видами коробок передач
7 июля 2024, 11:30
Toyota GR Corolla получила очень агрессивный тюнинг
Доработки подготовила компания Varis
25 мая 2024, 9:30
Toyota оборудует «горячую» GR Corolla автоматической коробкой передач
Машина получит 8-ступенчатый автомат
Первая
1
Последняя