Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Toyota Corolla
Все модели
4Runner
Alphard
Aqua Air
Auris
Avalon
Avensis
Aygo
C-HR
CH-R
Camatte
Camatte57
Camry
Corolla
Corolla Furia
Crown
Crown Estate
EV P002
FCV
FCV-R
FJ Cruiser
FT-1
FT-86
FT-Bh
FV2
Fun-Vii
Furia
GR86
GT 86
Harrier
Highlander
Hilux
Hybrid-R
Land Cruiser
ME.WE
Mirai
NS4
Prius
Prius C
RAV4
RND
Sequoia
Sienna
Smart Insect
Supra
TMG P001
TS030
TS040 Hybrid
Tacoma
Tundra
Urban Utility
Venza
Verso
Verso-S
Vios
Winglet
Yaris
bZ Woodland
bZ4X
i-Road
iQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla
Новости
Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне
Новости
Toyota будет собирать GR Corolla в стране, в которой модель не продается
Новости
Toyota избавилась от бензиновых Corolla еще на одном важном рынке
9 мая 2025, 20:20
Представлен обновленный паркетник Toyota Corolla Cross
Японская марка поменяла экстерьер и поработала над интерьером
Ностальгия по «восьмидесятым»: представлен спортивный хэтчбек Toyota Corolla FX
«Оспортивленную» пятидверную Сorolla выпустят ограниченным тиражом
7 мая 2025, 11:15
Новости
Лиза Будрина
4 апреля 2025, 17:00
Посмотрите на первые фотографии трековой Toyota GR Corolla
В испытаниях «заряженной» модели примет участие глава японского бренда
20 февраля 2025, 15:05
Toyota отправляет в отставку самые дешевые Corolla
С ними попрощаются осенью 2025 года
15 декабря 2024, 23:59
Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda: вот почему
Узнаваемый цвет Mazda перестанет быть визитной карточкой этой марки
27 ноября 2024, 14:05
Посмотрите, как Toyota Corolla справилась с краш-тестом
Бюджетный седан подвергли испытаниям по методике латиноамериканского LatinNCAP
16 августа 2024, 13:26
В Бразилии стали продавать бронированную Toyota Corolla
Новинку предложили из-за роста уличной преступности
15 июля 2024, 6:36
Выяснились подробности о «заряженной» Toyota GR Corolla с автоматом
«Старший» хот-хэтч скоро будет доступен с двумя видами коробок передач
7 июля 2024, 11:30
Toyota GR Corolla получила очень агрессивный тюнинг
Доработки подготовила компания Varis
Видео: дизельный Seat устроил гонку с бензиновой Toyota
Обе машины превращены в профессиональные дрэгстеры
30 июня 2024, 19:00
Новости
Александр Пономарёв
25 мая 2024, 9:30
Toyota оборудует «горячую» GR Corolla автоматической коробкой передач
Машина получит 8-ступенчатый автомат
Первая
1
Последняя