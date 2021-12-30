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Toyota специально создаст дефицит «заряженной» Corolla
Компания ограничит объемы выпуска хот-хэтча
Новости
В Токио открылся сервис проката старых Toyota
Новости
Новая Toyota GR Corolla: 304 л.с., «механика» и полный привод
Новости
Рассекречена внешность «заряженной» Toyota GR Corolla
28 марта, 18:00
«Заряженная» Toyota Corolla: новые фотографии и дата премьеры
Хот-хэтч японской марки дебютирует в последний день марта
Посмотрите на 29-летнюю Toyota Corolla с пробегом 2 миллиона километров
Владелец этого универсала — газетчик из Новой Зеландии
24 марта, 15:30
Новости
Лиза Будрина
31 января, 10:53
В России запатентовали кроссовер Toyota Corolla Cross. Уже второй
О возможном выходе модели на наш рынок до сих пор нет никакой информации
13 января, 11:46
Toyota Corolla разъезжает по заснеженным улицам на трех колесах
Кажется, переднеприводный седан вполне сносно чувствует себя в снегу
30 декабря 2021, 16:56
272-сильная Toyota GR Corolla мелькнула в новом загадочном тизере
Это уже третий тизер, на котором Toyota прячет хот-хэтч
4 декабря 2021, 23:59
Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
Европейская версия Corolla Cross отличилась оригинальным интерьером и силовой установкой
3 декабря 2021, 10:28
Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla
Тизерная кампания GR Corolla полна намеков и «пасхалок»
26 ноября 2021, 13:18
Toyota Corolla получила новую мультимедиа и спецверсию для велосипедистов
Прием заказов на машины в Европе откроется до конца ноября
24 ноября 2021, 16:25
Видео: самая быстрая Toyota AE86 с 2000-сильным мотором
Машина проезжает четверть мили за шесть секунд с небольшим
Toyota анонсировала «горячую» Corolla, но это заметили не сразу
По предварительным данным, GR Corolla увидит свет в конце 2022 года
24 ноября 2021, 12:56
Новости
Мария Руцкая
15 ноября 2021, 14:40
Toyota отметила выпуск 50-миллионной Corolla спецверсией
Купить лимитированную Короллу можно будет только в Японии
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