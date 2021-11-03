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Новости
Toyota выпустит экстремальную Tundra – соперника 450-сильного Ford F-150 Raptor
За образец инженеры взяли прошлогодний концепт TRD Desert Chase, построенный для тюнинг-шоу SEMA
Новости
Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
Новости
Очередь за новой Toyota Tundra растянулась на полтора года
Новости
Представлена новая Toyota Tundra с короткой кабиной
3 ноября 2021, 12:35
Посмотрите на экстремальную Toyota Tundra для гонок по пустыне
Пикап серьезно доработали специально к тюнинг-шоу SEMA
Все модели Toyota получат новую мультимедийную систему
Производительность нового комплекса удалось повысить в пять раз
1 ноября 2021, 16:32
Новости
Лиза Будрина
«Неамериканские» пикапы США
Эти модели разработали специально для Северной Америки — и они все еще пытаются стать там «своими»
28 сентября 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
27 сентября 2021, 11:30
Новую Toyota Tundra превратили в гоночный болид
В феврале автомобиль примет участие в американской серии кольцевых гонок на пикапах, которая пройдет на треке Daytona International Speedway
26 сентября 2021, 22:44
Видео: Toyota испытала новую Tundra, сбросив с высоты 200-килограммовый груз
Прочность композитного грузового отсека подтвердили необычным экспериментом
25 сентября 2021, 23:23
Toyota унифицирует все рамные внедорожники и пикапы
Линейка вездеходов концерна Toyota перейдёт на единую платформу TNGA-F
Новая Toyota Tundra
Самый большой пикап Toyota сменил V8 на гибридную «шестерку»
20 сентября 2021, 12:47
Лаборатория
Лиза Будрина
14 сентября 2021, 16:18
Toyota раскрыла дату премьеры пикапа Tundra нового поколения
Модель разделит с Land Cruiser 300 платформу и 3,5-литровый V6
8 сентября 2021, 18:39
Пикап Toyota на базе нового Land Cruiser засняли на улице без камуфляжа
Премьера второго поколения модели Tundra, которая должна переехать на платформу Land Cruiser 300, ожидается до конца нынешнего года
Интерьер новой Toyota Tundra удивил гигантским тачскрином и россыпью кнопок
Шпионы подловили полноразмерный пикап Toyota без маскировки
5 сентября 2021, 19:19
Новости
Сергей Ильин
27 июля 2021, 16:57
Toyota показала интерьер будущего пикапа на базе нового Toyota Land Cruiser
Премьера Tundra TRD Pro нового поколения запланирована на осень нынешнего года
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