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Новости
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Объявлен отзыв из-за дефектных подушек безопасности Takata
Новости
Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы»
Новости
В России отзовут 21 тысячу «Тойот»
Новости
Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
26 февраля 2018, 12:56
Новый Toyota Auris получит двухлитровый двигатель
Хэтчбек оснастят новой гибридной силовой установкой
В России отзовут 6,4 тысячи «Тойот» из-за подушек Takata
На сервис отправят Corolla, Auris и Yaris
31 марта 2017, 15:48
Новости
Александр Мирошкин
5 октября 2016, 17:12
Toyota и Lexus отзовут в России 220 тысяч автомобилей
У японских машин нашли трещину в патрубке угольного абсорбента
10 августа 2016, 8:37
Toyota отзовет в России пять «Аурисов»
На хэтчбеки Toyota поставили неправильные фары
14 января 2016, 13:11
«Тойота» перестала продавать в России модели Venza, Auris и Verso
Японская марка реализовала последнюю партию и прекратила прием заказов
28 мая 2015, 14:48
«Тойота» рассказала о моторах обновленного «Ауриса»
Семейство Auris обзавелось новым бензиновым турбодвигателем и дизелем BMW
24 февраля 2015, 17:00
«Тойота» впервые обновила семейство Auris
Рестайлинговую модель покажут на Женевском автосалоне
13 ноября 2012, 19:19
"Тойота" объявила рублевые цены нового "Ауриса"
Модель будет доступна в пяти комплектациях и с двумя моторами
22 августа 2012, 16:28
Toyota подготовила для нового "Ауриса" заводской тюнинг
Компании TRD и Modellista разработали спорт-пакеты для хэтчбека
"Тойота" представила новый хэтчбек Auris
Модель стала больше и легче, а также получила более жесткий кузов
20 августа 2012, 15:57
Новости
25 июля 2012, 17:04
Фотошпионы засняли новый хэтчбек Toyota Auris
Модель станет первой "Тойотой" с двигателями BMW
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