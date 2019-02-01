Toyota Auris

Материалы

Новости
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Объявлен отзыв из-за дефектных подушек безопасности Takata
Новости
Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы»
Новости
В России отзовут 21 тысячу «Тойот»
Новости
Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
10 августа 2016, 8:37
Toyota отзовет в России пять «Аурисов»
На хэтчбеки Toyota поставили неправильные фары
14 января 2016, 13:11
«Тойота» перестала продавать в России модели Venza, Auris и Verso
Японская марка реализовала последнюю партию и прекратила прием заказов
28 мая 2015, 14:48
«Тойота» рассказала о моторах обновленного «Ауриса»
Семейство Auris обзавелось новым бензиновым турбодвигателем и дизелем BMW
24 февраля 2015, 17:00
«Тойота» впервые обновила семейство Auris
Рестайлинговую модель покажут на Женевском автосалоне
13 ноября 2012, 19:19
"Тойота" объявила рублевые цены нового "Ауриса"
Модель будет доступна в пяти комплектациях и с двумя моторами
22 августа 2012, 16:28
Toyota подготовила для нового "Ауриса" заводской тюнинг
Компании TRD и Modellista разработали спорт-пакеты для хэтчбека
25 июля 2012, 17:04
Фотошпионы засняли новый хэтчбек Toyota Auris
Модель станет первой "Тойотой" с двигателями BMW
Первая
1
Последняя