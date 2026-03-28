Toyota Highlander

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Полмиллиона китайских Toyota будут отозваны из-за опасной неисправности
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Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне
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Российский блогер разобрал Toyota из Китая, показав все отличия
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В России отзывают более 2 тысяч Toyota Highlander из-за травмоопасных сидений
28 марта 2023, 17:25
Toyota подарила новый автомобиль владельцу Highlander, проехавшему 1,6 млн километров
Старый Toyota Highlander заменили на новый совершенно бесплатно
6 марта 2023, 6:35
Новая Toyota Highlander обрела «рыцарскую» спецверсию
«Очень черная» модификация создана для китайского рынка
11 февраля 2023, 18:00
Покупателям новой Toyota Grand Highlander подарят игровые приставки
Но такой презент получат не все клиенты
9 февраля 2023, 14:05
Toyota представила большой кроссовер Grand Highlander
Он считается самостоятельной моделью и выйдет на рынок летом этого года
2 февраля 2023, 14:37
Toyota Grand Highlander: что известно о новом трехрядном кроссовере
Toyota поделилась очередной фотографией Grand Highlander, премьера которого состоится 8 февраля
2 декабря 2022, 10:58
Toyota раскрыла дату премьеры большого Highlander
Премьера вместительного кроссовера запланирована на 8 февраля 2023 года
5 июля 2022, 18:50
Обновленный Toyota Highlander получил «турбочетверку» вместо V6
У кроссовера на смену мотору V6 3.5 пришла «турбочетверка» 2.4 от Lexus NX
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