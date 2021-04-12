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Новости
Lexus превратит Toyota Highlander в кроссовер TX
Большой кроссовер Lexus TX станет преемником длиннобазного RX
Новости
Блогер наглядно показал разницу в сборке Toyota для России и США
Новости
Toyota улучшила Highlander для России: известны цены
Новости
Toyota украсила новый Highlander «бронзовыми» акцентами
12 апреля 2021, 11:49
Toyota использует название Crown для кроссовера
Под именем Crown Kluger будут продавать одну из вариаций Toyota Highlander
Toyota защитила дизайн заводской спортверсии Highlander в России
Изображения спортивного кроссовера опубликованы в базе Роспатента
11 марта 2021, 15:48
Новости
Лиза Будрина
6 января 2021, 17:20
Toyota придумала название для нового внедорожника
Японская марка запатентовала имя Grand Highlander
31 августа 2020, 18:53
В России начались продажи нового Toyota Highlander
Кроссовер стоит от 3 688 000 рублей
31 июля 2020, 15:15
Объявлены рублевые цены на новый Toyota Highlander
Прием заказов стартует 31 июля
23 июля 2020, 14:53
Toyota запатентовала новый Highlander для России
Продажи четвертого поколения кроссовера должны начаться в ближайшее время
11 мая 2020, 14:15
Новый Toyota Highlander для России: подробности и фотографии
Кроссовер стал больше и получил новую систему полного привода
11 марта 2020, 10:49
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на внедорожник нового поколения
7 февраля 2020, 10:26
У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия
Линейка Highlander пополнилась «подогретым» исполнением XSE
Тепловизор помог выяснить, как нагреваются машины разных цветов
Светлые автомобили, как оказалось, поглощают тепло почти так же хорошо, как черные
30 августа 2019, 11:53
Новости
Анастасия Мельник
17 апреля 2019, 10:56
Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест
В Нью-Йорке показали внедорожник четвертого поколения
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