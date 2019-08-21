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Новости
Toyota Alphard нового поколения: опубликованы первые изображения
Дебют новинки запланирован на вторую половину 2022 года, однако некоторые подробности о дизайне модели уже есть
Новости
В России вновь подорожали автомобили Toyota
Новости
В России отзывают Toyota Alphard из-за английских слов
Новости
Toyota отзывает в России минивэны Alphard
21 августа 2019, 15:17
Toyota Alphard превратилась в роскошный катафалк
Ритуальный автобус повышенной комфортности разработала фирма Mitsuoka
Toyota выпустила новый 10-местный минивэн. Он появится в России
Микроавтобус представляет собой люкс-версию Toyota Hiace нового поколения
19 августа 2019, 18:08
Новости
Сергей Ильин
8 августа 2018, 18:08
В России отзовут 21 тысячу «Тойот»
На машинах заменят газогенератор подушки безопасности
21 февраля 2018, 10:53
Минивэн Toyota Alphard после обновления подорожал на 800 тысяч рублей
Модель получила модернизированный мотор V6 и расширенный список оснащения
29 января 2018, 19:30
Toyota начнет продавать в России маленький кроссовер
Компания огласила планы на 2018 год
29 декабря 2017, 9:50
Минивэн Toyota Alphard после тюнинга стал еще злее
Подразделение TRD показало пакеты доработок для обновленной модели
25 декабря 2017, 12:55
Минивэн Toyota Alphard обновился и стал еще агрессивнее
У модели появился доработанный двигатель V6
28 октября 2015, 17:40
«Тойота» превратила минивэн Alphard в кабриолет
В Токио дебютировал прототип Alphard Hercule с мягкой крышей
21 июля 2015, 17:19
В России отзовут 1,5 тысячи кроссоверов Lexus NX
Вседорожники отправятся в ремонт из-за неисправности в тормозной системе
Минивэн Toyota Alphard подорожал в России после рестайлинга
"Тойота" начала принимать заказы на обновленную модель
6 февраля 2015, 14:12
Новости
Ярослав Гронский
26 января 2015, 18:57
"Тойота" обновила минивэны Alphard и Vellfire
Рестайлинговые минивэны получили новую заднюю подвеску
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