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Toyota Alphard
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Новости
Toyota отзывает в России минивэны Alphard из-за дефектных капотов
Неисправность может спровоцировать ДТП
Новости
Новый Toyota Alphard: роскошная четырехместная версия и PHEV-гибрид
Новости
Видео: Toyota Alphard не заработал максимальную оценку в ходе краш-тестов
Новости
Для новой Toyota Alphard разработали первый тюнинг-кит
21 июня 2023, 14:47
Toyota Alphard сменил поколение и лишился мотора V6
Новый Toyota Alphard стал просторнее и технологичнее
Новый минивэн Toyota Alphard полностью рассекречен до премьеры
В Сеть слили официальную брошюру японского автопроизводителя
17 июня 2023, 23:32
Новости
Сергей Ильин
31 мая 2023, 19:30
Вот так будет выглядеть новая Toyota Alphard
Официальная премьера минивэна нового поколения ожидается в июле
21 мая 2023, 17:17
Новая Toyota Alphard: официальные снимки и характеристики
Журналистам удалось познакомиться с буклетом Toyota до премьеры
10 мая 2023, 7:07
Новый минивэн Toyota Alphard: дата премьеры и подробности
Однообъёмник четвертого поколения дебютирует в Японии
26 февраля 2023, 9:09
Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры
Фотографии с закрытой презентации появились в социальных сетях
28 ноября 2022, 19:01
Видео: лобовой краш-тест Toyota Alphard и Voyah Dreamer
Японский минивэн стоит в два с половиной раза дороже конкурента из Китая
27 июля 2022, 11:27
Раскрыты сроки дебюта новых Toyota Land Cruiser Prado и Prius
Премьера внедорожника ожидается в 2023 году
26 октября 2021, 14:40
Toyota Alphard нового поколения: опубликованы первые изображения
Дебют новинки запланирован на вторую половину 2022 года, однако некоторые подробности о дизайне модели уже есть
В России вновь подорожали автомобили Toyota
Японская марка подняла цены второй раз с начала августа
17 августа 2021, 12:49
Новости
Мария Руцкая
8 июня 2020, 12:41
В России отзывают Toyota Alphard из-за английских слов
При парковке на мониторе могут отобразится предупреждения на иностранном языке
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