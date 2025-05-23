Toyota Alphard

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Toyota отзывает в России минивэны Alphard из-за дефектных капотов
Неисправность может спровоцировать ДТП
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Новый Toyota Alphard: роскошная четырехместная версия и PHEV-гибрид
Новости
Видео: Toyota Alphard не заработал максимальную оценку в ходе краш-тестов
Новости
Для новой Toyota Alphard разработали первый тюнинг-кит
21 мая 2023, 17:17
Новая Toyota Alphard: официальные снимки и характеристики
Журналистам удалось познакомиться с буклетом Toyota до премьеры
10 мая 2023, 7:07
Новый минивэн Toyota Alphard: дата премьеры и подробности
Однообъёмник четвертого поколения дебютирует в Японии
26 февраля 2023, 9:09
Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры
Фотографии с закрытой презентации появились в социальных сетях
28 ноября 2022, 19:01
Видео: лобовой краш-тест Toyota Alphard и Voyah Dreamer
Японский минивэн стоит в два с половиной раза дороже конкурента из Китая
27 июля 2022, 11:27
Раскрыты сроки дебюта новых Toyota Land Cruiser Prado и Prius
Премьера внедорожника ожидается в 2023 году
26 октября 2021, 14:40
Toyota Alphard нового поколения: опубликованы первые изображения
Дебют новинки запланирован на вторую половину 2022 года, однако некоторые подробности о дизайне модели уже есть
8 июня 2020, 12:41
В России отзывают Toyota Alphard из-за английских слов
При парковке на мониторе могут отобразится предупреждения на иностранном языке
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