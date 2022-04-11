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Новости
Toyota придумала робота для выгула собак, который будет за ними убирать
Машина также будет полезна для людей с ограниченными возможностями
Новости
Toyota выплатит владельцам внедорожников более миллиарда долларов
Новости
Toyota начала разрабатывать автопилот на основе машинного зрения
Новости
Toyota специально создаст дефицит «заряженной» Corolla
7 апреля, 12:12
В Токио открылся сервис проката старых Toyota
Все олдтаймеры пережили реставрацию и находятся в прекрасном состоянии
Подержанный Land Cruiser 300 продали в два раза дороже нового
Необычная сделка состоялась в Японии
4 апреля, 19:55
Новости
Анастасия Мельник
1 апреля, 17:06
Первый электрокроссовер Toyota готов к дебюту: все подробности
Поставки модели bZ4X европейским клиентам начнутся уже летом
1 апреля, 12:09
Новая Toyota GR Corolla: 304 л.с., «механика» и полный привод
Продажи хэтчбека начнутся до конца 2022 года
31 марта, 17:16
Представлена обновленная Toyota Avalon
Модель будут собирать в Китае на мощностях совместного предприятия FAW-Toyota
31 марта, 17:06
Рассекречена внешность «заряженной» Toyota GR Corolla
Премьера новинки, оснащенной «турботройкой» 1.6 и механикой, запланирована на 1 апреля
30 марта, 15:01
Обозначены сроки дебюта новой Toyota Crown
Разработка модели следующего поколения завершена, сообщают инсайдеры
30 марта, 13:47
Стало известно, какие японские автомобили запретили возить в Россию
Эмбарго на поставки предметов роскоши из Японии, включая премиальные машины, начнет действовать с 5 апреля
30 марта, 13:07
Автозаводы в Санкт-Петербурге не закроются
«Никаких решений об уходе нет», — заявили власти города
«Заряженная» Toyota Corolla: новые фотографии и дата премьеры
Хот-хэтч японской марки дебютирует в последний день марта
28 марта, 18:00
Новости
Анастасия Мельник
26 марта, 23:59
Toyota превратит кроссовер RAV4 в бюджетный пикап
Японский концерн задумался над созданием дешёвой альтернативы Hilux
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