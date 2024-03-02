Toyota Mirai

Материалы

Новости
Toyota распродает новые седаны размером с Camry со скидкой 60%
Сумасшедший дисконт не означает быстрой распродажи, и вот почему
Новости
Toyota признала, что водородный Mirai так и не смог стать успешным
Новости
Покупателям обновленного водородомобиля Toyota Mirai подарят топливо на 15 тысяч долларов
Новости
Toyota Mirai пережила обновление и стала современнее
8 июля 2021, 17:50
Lexus GS могут воскресить в виде премиального водородомобиля
Седан убрали из линейки в прошлом году после 27 лет на конвейере
31 мая 2021, 10:52
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
Автомобиль на одной заправке преодолел больше тысячи километров
8 апреля 2021, 15:12
Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
Пока система Advanced Drive доступна только в Японии
9 марта 2021, 17:02
Бывший ведущий Top Gear объяснил, почему продает любимый автомобиль
Джеймс Мэй хочет избавиться от водородной Toyota Mirai
9 декабря 2020, 13:37
Начались продажи водородомобиля Toyota Mirai второго поколения
Седан уже доступен для покупки в Японии
21 ноября 2020, 23:45
Для водородного седана Toyota Mirai разработали первый тюнинг-кит
Тюнинг-мастерские заинтересовались автомобилями на топливных элементах
12 июля 2020, 17:17
В России открылась первая водородная автозаправочная станция
В Подмосковье в экспериментальном режиме заработала инновационная АЗС
Первая
1
Последняя