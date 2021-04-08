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Новости
Toyota построила игрушечный Mirai на водороде
Машинку оснастили миниатюрным топливным элементом на основе печатных плат
Новости
Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
Новости
Lexus GS могут воскресить в виде премиального водородомобиля
Новости
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
8 апреля 2021, 15:12
Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
Пока система Advanced Drive доступна только в Японии
Бывший ведущий Top Gear объяснил, почему продает любимый автомобиль
Джеймс Мэй хочет избавиться от водородной Toyota Mirai
9 марта 2021, 17:02
Новости
Лиза Будрина
9 декабря 2020, 13:37
Начались продажи водородомобиля Toyota Mirai второго поколения
Седан уже доступен для покупки в Японии
21 ноября 2020, 23:45
Для водородного седана Toyota Mirai разработали первый тюнинг-кит
Тюнинг-мастерские заинтересовались автомобилями на топливных элементах
11 октября 2020, 21:21
Новым автомобилем Папы Римского стал водородный седан Toyota
Понтифик пересел на автомобиль на топливных элементах
12 июля 2020, 17:17
В России открылась первая водородная автозаправочная станция
В Подмосковье в экспериментальном режиме заработала инновационная АЗС
Toyota Mirai: Camry будущего?
Видео: самый дорогой седан Toyota — на водороде!
4 мая 2020, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
4 февраля 2020, 13:30
Водородный седан Toyota Mirai поделился силовой установкой с катамараном
Японская компания адаптировала технологию под морские суда
16 января 2020, 10:33
Водородомобиль Toyota Mirai сменил поколение
Новинка доберется до европейского рынка к концу 2020 года
Toyota показала водородный седан, который крупнее и роскошнее Camry
Рассекречена предсерийная Toyota Mirai — пятиметровый седан с запасом хода более 800 километров
11 октября 2019, 11:14
Новости
Сергей Ильин
26 сентября 2019, 12:40
Toyota выпустит новый водородный седан
Преемник модели Mirai дебютирует в 2020 году
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