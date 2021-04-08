Mirai

Toyota Mirai

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Toyota построила игрушечный Mirai на водороде
Машинку оснастили миниатюрным топливным элементом на основе печатных плат
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Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
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Lexus GS могут воскресить в виде премиального водородомобиля
Новости
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
8 апреля 2021, 15:12
Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
Пока система Advanced Drive доступна только в Японии
Бывший ведущий Top Gear объяснил, почему продает любимый автомобиль
Джеймс Мэй хочет избавиться от водородной Toyota Mirai
9 марта 2021, 17:02Новости
Лиза Будрина
9 декабря 2020, 13:37
Начались продажи водородомобиля Toyota Mirai второго поколения
Седан уже доступен для покупки в Японии
21 ноября 2020, 23:45
Для водородного седана Toyota Mirai разработали первый тюнинг-кит
Тюнинг-мастерские заинтересовались автомобилями на топливных элементах
11 октября 2020, 21:21
Новым автомобилем Папы Римского стал водородный седан Toyota
Понтифик пересел на автомобиль на топливных элементах
12 июля 2020, 17:17
В России открылась первая водородная автозаправочная станция
В Подмосковье в экспериментальном режиме заработала инновационная АЗС
Toyota Mirai: Camry будущего?
Видео: самый дорогой седан Toyota — на водороде!
4 мая 2020, 8:30Лаборатория
Редакция «Мотора»
4 февраля 2020, 13:30
Водородный седан Toyota Mirai поделился силовой установкой с катамараном
Японская компания адаптировала технологию под морские суда
16 января 2020, 10:33
Водородомобиль Toyota Mirai сменил поколение
Новинка доберется до европейского рынка к концу 2020 года
Toyota показала водородный седан, который крупнее и роскошнее Camry
Рассекречена предсерийная Toyota Mirai — пятиметровый седан с запасом хода более 800 километров
11 октября 2019, 11:14Новости
Сергей Ильин
26 сентября 2019, 12:40
Toyota выпустит новый водородный седан
Преемник модели Mirai дебютирует в 2020 году
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