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Новости
Toyota отзывает тысячи автомобилей в России
На двух моделях обнаружили проблемы с моторами и с подушками безопасности
Новости
Посмотрите на Toyota Venza с дизайном как у Supra
Новости
Из Toyota Venza попытались сделать Lamborghini Urus. Вышло не очень
Новости
В России запатентовали новую Toyota Venza
22 мая 2020, 19:25
Новую Toyota Venza сделают спортивнее
Японская Artisan Spirits представила агрессивный обвес для кроссовера
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Представлена модель второго поколения для американского рынка
19 мая 2020, 10:41
Новости
Алексей Носаченко
14 января 2016, 13:11
«Тойота» перестала продавать в России модели Venza, Auris и Verso
Японская марка реализовала последнюю партию и прекратила прием заказов
27 декабря 2013, 15:31
Половина европейского отзыва Toyota Venza пришлась на Россию
В РФ под сервисную кампанию попали 1313 экземпляров Toyota Venza
21 октября 2013, 16:56
Toyota отзовет в России кроссоверы Venza
Автомобили отзовут из-за возможных протечек в системе кондиционирования
Toyota Venza
Зачем Toyota сделала неформатный автомобиль под названием Venza
22 мая 2013, 20:37
Тест-драйв
Влад Клепач
2 апреля 2013, 18:38
"Тойота" определилась с рублевыми ценами кроссовера Venza
Модель будет продаваться в России со 185-сильным бензиновым мотором
26 февраля 2013, 23:12
Кроссовер Toyota Venza доберется до России летом
Полноприводный вседорожник будет предлагаться с "четверкой" 2.7
"Тойота" подправила внешность кроссоверу Venza
Модели изменили фары, бамперы и расширили базовое оснащение
4 апреля 2012, 18:35
Новости
11 октября 2011, 22:11
Toyota подумает о начале продаж в России кроссовера Venza
Toyota привезет в Россию конкурента Honda Crosstour
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