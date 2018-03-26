Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Toyota Avensis
Все модели
4Runner
Alphard
Aqua Air
Auris
Avalon
Avensis
Aygo
C-HR
CH-R
Camatte
Camatte57
Camry
Corolla
Corolla Furia
Crown
Crown Estate
EV P002
FCV
FCV-R
FJ Cruiser
FT-1
FT-86
FT-Bh
FV2
Fun-Vii
Furia
GR86
GT 86
Harrier
Highlander
Hilux
Hybrid-R
Land Cruiser
ME.WE
Mirai
NS4
Prius
Prius C
RAV4
RND
Sequoia
Sienna
Smart Insect
Supra
TMG P001
TS030
TS040 Hybrid
Tacoma
Tundra
Urban Utility
Venza
Verso
Verso-S
Vios
Winglet
Yaris
bZ Woodland
bZ4X
i-Road
iQ
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Toyota отказалась от «Авенсиса»
Компания завершила производство модели
Новости
Обновленное семейство Toyota Avensis получило дизели BMW
Новости
Toyota обновила семейство Avensis
Новости
Toyota откажется от модели Avensis
13 сентября 2011, 19:32
Состоялась премьера обновленных Toyota Avensis
Toyota представила во Франкфурте рестайлинговые "Авенсисы"
Появилась первая фотография обновленного Toyota Avensis
На моторшоу во Франкфурте Toyota привезет обновленный Avensis
6 сентября 2011, 22:38
Новости
9 августа 2011, 14:54
Появились фотографии обновленных Toyota Avensis
В интернете появились шпионские фотографии рестайлингового седана и универсала Toyota Avensis
Первая
1
Последняя