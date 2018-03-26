Toyota Avensis

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Toyota отказалась от «Авенсиса»
Компания завершила производство модели
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Обновленное семейство Toyota Avensis получило дизели BMW
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Toyota обновила семейство Avensis
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Toyota откажется от модели Avensis
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