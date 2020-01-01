Самое интересное на «Моторе» за год

Отступники
Вспоминаем малоизвестные страницы из истории американской фирмы Harley-Davidson —как в 70-е года разрабатывалось новое модульное семейство Nova, которое должно было противостоять «японцам», и почему из этого ничего не вышло; а ещё рассказываем историю неуспеха супербайка VR 1000 в 90-е годы. Поводом для публикации стал выход сразу нескольких революционных моделей. Фирма, знаменитая своими чопперами крайне консервативной конструкции, в этом году анонсировала нехарактерные для себя мотоциклы: туристический эндуро Pan America 1250, стритфайтер Streetfighter 975 и спорт-турер Custom 1250.
Сутки на руках
Подробный рассказ о системе ручного управления, разработанной под гонщика Алессандро Занарди специально для участия в 24-часовой гонке в Дайтоне — и об остальных системах, которыми итальянец пользовался в соревнованиях на протяжении последних 15 лет. Экс-пилот Формулы-1 потерял обе ноги в чудовищной аварии в 2001 году, но выжил и в 2003 году при поддержке BMW смог вернуться в автоспорт, а также стал одним из лучших паратлетов в мире (на его счету четыре золотых медали Паралимпиады).
На восьми колесах
Эта статья начиналась с фотографии Мерседеса на восьми колёсах, которую мы приняли за первоапрельский розыгрыш. Но... принялись копать — и нашли потрясающую историю чехословацкого изобретателя Ярослава Юхана. Он сбежал от коммунистов в Центральную Америку, торговал Porsche и даже выступал в гонках за их заводскую команду, делал бизнес с основателем Лотуса Колином Чепменом, придумал ставить на легковые машины сдвоенные колеса... И не просто придумал — несколько фирм в 80-е годы развернули производство таких шин! Все подробности этого авантюрного (и абсолютно реального!) сюжета читайте в нашем лонгриде.
Конец Тельца
В минувшем году компания Ford прекратила выпуск седана Taurus. А ведь тридцать лет назад эта машина помогла вывести компанию из глубочайшего кризиса, стала символом прогрессивности «Форда», много лет была самым популярным автомобилем в США, и даже снялась в фантастическом боевике «Робокоп». «Мотор» решил выяснить секрет «Торуса»: что революционого было в этой машине, почему она так полюбилась миллионам американцев — и почему некогда легендарная модель стала никому не нужна. Пришлось погрузиться в журналы, газеты и мемуары тридцатилетней давности. Результатом стал подробнейший лонгрид с историей разработки Ford Taurus и множеством архивных снимков.
Он вывел Audi в элиту и спас Volkswagen от разорения. Умер Фердинанд Пиех
Этот год был богат на печальные события. В минувшем августе ушёл Фердинанд Пиех — внук Фердинанда Порше, легендарный конструктор и менеджер, который много лет возглавлял Volkswagen, превратив концерн из фактического банкрота в крупнейшую автомобильную компанию мира. В память мы написали о главных проектах в его жизни.
Колёса для «Ливерпуля» и «Челси»
Вниманию футбольных болельщиков! После второго января в играх английской премьер-лиги будет недельный перерыв, и вы как раз сможете перечитать наш фундаментальный труд об автомобильных привычках английских футболистов. Готовьтесь к абсурдно дорогим суперкарам, цыганскому тюнингу и прочим проявлениям тонкого художественного вкуса. Думаем, после нашей статьи вам будет гораздо приятнее отпускать уничижительные комментарии по поводу неважной игры.
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
«Богатые тоже плачут» — такой вывод можно сделать, прочитав про опыт владения суперкаром Mclaren F1 мультимиллионера Брюса Вейнера. Американец приобрёл легендарное купе в прекрасном состоянии за 1,2 миллиона долларов... но машина потребовала столь огромных (и постоянных!) затрат, что он предпочёл избавиться от машины. Ознакомьтесь и вы с этой душераздирающей историей.
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Если вас озадачивает, почему гоночной трассе «Нюрбургринг» уделяют столько внимания в новостях, и отчего все производители спорткаров мечтают установить здесь рекорд круга — то вам обязательно нужно прочесть наш лонгрид. Там вы и про историю узнаете, и про культурную значимость, и про доступный автоспорт... И даже про детективную историю с украденными миллионами. Ах, да: ещё там очень много живописных фотографий из Айфелевых гор.
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Ни для кого не секрет, что легендарные вазовские «Жигули» были лицензионной копией итальянского Fiat 124 — европейского хита и обладателя звания «Автомобиль года — 1967». Советская машина выпускалась в виде седанов 2101 и 2103, а также универсала 2102. Но у исходного Фиата были и другие версии, которые попасть в Тольятти не могли ни при каких условиях — как слишком буржуазные и легкомысленные. В нашем лонгриде вы узнаете о тринадцати родственниках «Жигулей»: родстерах, купе и кабриолетах от лучших ателье Италии — Pininfarina, Abarth, Vignale, Moretti, Carrozzeria Touring, Bertone...
Как мультфильм «Тачки» предсказал апокалипсис
Этот текст даёт объяснение тому, как возникла... вселенная мультфильма «Тачки». Их мир очень похож на наш, но в нем нет людей и животных, а основная форма жизни — одушевленные автомобили с интеллектом на уровне человеческого. А что если люди не исчезли, а серьезно мутировали? Если принять эту версию всерьёз, то картина получается довольно жуткая — да только писалась эта статья отнюдь не с таким настроем!
ГАЛЕРЕИ
Если праздники вас так утомили, что читать лонгриды уже нет сил, то для вас редакция «Мотора» тоже кое-что приготовила: это десять самых крутых галерей этого года — эффектных, неочевидных,
Дорогие машины в личине дешёвых
Соблазнительно придать своей машине сходство с более дорогим автомобилем, не правда ли? Иногда эта идея доходит до абсурда — и люди берутся за постройку реплик суперкаров Ferrari и Lamborghini на базе бюджетной Тойоты MR2, Pontiac Fiero или Peugeot 406. Существуют фирмы, которые специализируются на изготовлении наборов кузовных панелей для таких переделок. Но некоторые чудаки делают всё наоборот: совмещают базу и агрегаты дорогих суперкаров с внешним обликом бюджетной повозки. И получается здорово!
Огромные автомобили на канатной дороге
Знаете, как затащить тяжелую строительную технику на вершины гор? Для строительства электростанций, тоннелей или других масштабных объектов требуются грузовики, экскаваторы и самосвалы, но своим ходом они туда добраться не могут, а для вертолетов они слишком тяжелые. Проблема решается прокладкой специальных грузовых канатных дорог. Мы предлагаем посмотреть, как выглядят эти необычные канатки и что именно они могут перевозить.
Автомобили СССР на экспорт
Советские автомобили продавались не только в странах соцлагеря, но и в Западной Европе, и даже в Канаде. Правда, чтобы сделать их привлекательными для зарубежного покупателя, импортерам приходилось заметно дорабатывать машины — как внешне, так и технически. Рассказываем и показываем самые интересные примеры.
Необычные дверные ручки
Автомобильная дверная ручка: что может быть зауряднее? А вот создатели десяти машин, попавших в нашу подборку, сделали всё возможное, чтобы каждое прикосновение к ним превращалось в особенный опыт. Возможно, объяснять принцип их работы придётся долго — зато выглядят они крайне необычно. Это если вы сможете их найти!
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Создать и выпустить такой автомобиль, который станет культовым и завоюет любовь большой аудитории, очень тяжело. А вот потерять ее можно в мгновение ока — достаточно сделать один неосторожный шаг. Взгляните на самые впечатляющие примеры за последние полвека.
И пришёл КАМАЗ
В ближайшие дни начнётся ралли-марафон «Дакар», и вновь за победу в грузовом зачёте будут бороться экипажи команды «Камаз-Мастер». За прошедшие тридцать лет камазовцы уже шестнадцать раз выигрывали легендарное ралли — это абсолютный рекорд! Мы в редакции «Мотора» решили собрать в одном материале все самые важные гоночные грузовики за историю команды «Камаз-Мастер».
Похмелье в премиуме
Мы как-то привыкли считать, что у премиум-брендов не только материалы отделки лучше, а моторы мощнее, но и дизайнеры обладают более изысканным вкусом. Тем не менее, попавшие в нашу подборку 10 концепт-каров престижных марок просто возмутительно некрасивы. Предлагаем вам взглянуть на эти дизайнерские эксперименты и порадоваться, что серийные модели на них совсем не похожи.
История Супры
В минувшем году по всему миру стартовали продажи заднеприводного купе Toyota Supra пятого поколения. И это спустя семнадцать лет после прекращения производства спорткаров под этим названием! «Мотор» предлагает окинуть взглядом всю биографию Супры, растянувшуюся на четыре поколения.
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Пикап Tesla Cybertruck от Илона Маска сначала шокировал, потом рассмешил, а затем заставил задуматься: а чем могли вдохновляться дизайнеры и конструкторы Теслы? Мы углубились в поиски, и собрали в единый список не только внешне похожие автомобили, но и машины, которые схожи с «Кибер-траком» концептуально либо конструктивно. Читайте наше Очень Серьезное Расследование!
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
50 лет назад, в 1969 году, Porsche представила гоночный прототип модели 917. Болид со сверхмощным 12-цилиндровым двигателем стал доминирующей силой в гонках спорткаров: на нём дважды выигрывали «24 часа Ле-Мана»! Сейчас он считается одной из самых исторически важных моделей Porsche — и, пожалуй, наиболее ценной финансово. Смотрите подробнейшую галерею с кучей редких исторических фотографий: мы собрали все без исключения варианты легендарного спорткара!