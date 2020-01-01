Самое интересное на «Моторе» за год

В минувшем году компания Ford прекратила выпуск седана Taurus. А ведь тридцать лет назад эта машина помогла вывести компанию из глубочайшего кризиса, стала символом прогрессивности «Форда», много лет была самым популярным автомобилем в США, и даже снялась в фантастическом боевике «Робокоп». «Мотор» решил выяснить секрет «Торуса»: что революционого было в этой машине, почему она так полюбилась миллионам американцев — и почему некогда легендарная модель стала никому не нужна. Пришлось погрузиться в журналы, газеты и мемуары тридцатилетней давности. Результатом стал подробнейший лонгрид с историей разработки Ford Taurus и множеством архивных снимков.

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