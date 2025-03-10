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Новости
Audi R8 вернется в виде гибрида
Флагман марки разделит техническую начинку с Lamborghini Temerario
Новости
Видео: сразу шесть модификаций Audi R8 сошлись в гонке по прямой
Новости
Видео: лимитированная Audi R8 GT сразилась с новым Mercedes-AMG GT и Porsche 911 Turbo S
Новости
Видео: четыре немецких спорткара сразились в дрэг-рейсинге
12 мая 2024, 18:00
Видео: супергибрид Lamborghini сразился в гонке с 1000-сильными Audi и BMW
Соперником Revuelto стали R8 и M3 Touring
Audi отправила в отставку R8
Под конец жизни модели за ней выстроилась очередь
25 марта 2024, 17:25
Новости
Мария Руцкая
17 марта 2024, 13:00
Видео: Chevrolet Silverado и Audi R8 устроили гонку по прямой
Пикап внезапно оказался мощнее чистокровного суперкара
9 марта 2024, 16:00
Видео: родстеры Lamborghini Huracan и Audi R8 сошлись в гонке по прямой
Автомобили практически идентичны с технической точки зрения
31 декабря 2023, 11:30
Новейший Mercedes-AMG SL 63 потягался с соперниками по «большой тройке»
Соперниками стали BMW M8 Convertible и Audi R8 Spyder
14 декабря 2023, 17:50
Представлен прощальный Audi R8 для Японии
Суперкар R8 Japan Final Edition выполнен в традиционной для страны эстетике и выйдет в количестве восьми экземпляров
25 ноября 2023, 16:00
ABT сделало гоночный суперкар Audi R8 для дорог общего пользования
Проект получил название ABT XGT
19 ноября 2023, 15:30
Ателье ABT Sportsline готовит экстремальный суперкар
Речь наверняка идёт о дорожной версии гоночной Audi
19 ноября 2023, 12:30
Видео: стандартная Audi R8 бросила вызов доработанному Porsche 911
Одна машина легче, но другая — мощнее
«Последний круг»: Audi попрощалась с суперкаром R8 трогательным видеоклипом
Марка окончательно поставила точку в истории среднемоторной модели
18 ноября 2023, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
1 октября 2023, 9:30
Audi разработает отдельную платформу для спорткаров на электротяге
На ней построят новые R8 и TT
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