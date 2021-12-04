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Новости
Дрэг-гонка Audi: RS 3, RS 5, RS 6 и RS Q8 против R8 и e-tron GT
Полноприводные Audi разных классов посоревновались на прямой
Новости
Владельцам Audi R8 второго поколения предложили оснастить их суперкары «механикой»
Новости
Audi попрощается с двигателем V10, выпустив «хардкорный» R8
Новости
Audi подтвердила переход суперкара R8 на электротягу
4 декабря 2021, 20:20
Автопарк полиции Дубая пополнился двумя суперкарами
Новейшие купе заступили в ряды туристической полиции ОАЭ
Новый Audi R8 придется ждать на два года дольше
Дебют модели следующего поколения состоится только в 2023 году
18 октября 2021, 17:18
Новости
Лиза Будрина
10 октября 2021, 21:21
Audi повысила мощность самых бескомпромиссных R8
Заднеприводные купе и спайдеры R8 RWD стали быстрее в версии performance
4 июля 2021, 22:22
В России снова начнут продавать суперкары Audi
Среднемоторный Audi R8 вернется на наш рынок в 2022 году
3 мая 2021, 20:40
Представлены шесть эксклюзивных гоночных Audi R8
Хардкорные R8 LMS GT2 Color Edition отличились особой окраской
1 мая 2021, 18:00
В Audi считают спорткары R8 и TT безнадёжно устаревшими
Времена изменились, равно как и предпочтения покупателей
6 марта 2021, 14:28
Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo, Audi R8 против Porsche 911 Turbo S
Блогеры сравнили динамику трёх полноприводных суперкаров
16 февраля 2021, 15:41
Audi даст еще один шанс электрическому R8
Предыдущее поколение электрокара оказалось провальным
2 января 2021, 14:28
Дрэг-гонка: Audi R8 и Lamborghini Huracan против Nissan GT-R
Полноприводные суперкары померились силами на прямой
Audi выпустила спецверсию R8 в уникальном темно-фиолетовом цвете
Купе R8 RWD серии Panther Edition отличилось экстерьером и интерьером
6 декабря 2020, 19:19
Новости
Сергей Ильин
27 сентября 2020, 23:32
Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
Купе R8 Green Hell Edition символизирует успехи Audi на легендарном треке
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