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Новости
Audi представила рестайлинговый A8 с «умными» фарами из 1,3 миллиона зеркал
Продажи седана начнутся в Европе в декабре этого года
Новости
Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
Новости
Раскрыта дата премьеры обновленной Audi A8
Новости
У российских Audi обнаружили проблему с мотором
24 января 2021, 16:16
Опубликованы первые снимки лимузина Audi-Horch
Ультрароскошный седан появится в линейке Audi в течение года
Опубликованы первые снимки обновленной Audi A8
Полноразмерный седан A8 в кузове D5 ждёт плановый рестайлинг
10 января 2021, 13:31
Новости
Сергей Ильин
9 декабря 2020, 15:55
У российских Audi нашли серьезный заводской дефект
В ремонт отправят 874 автомобиля
20 сентября 2020, 17:17
Новый Mercedes-Benz S-Class оказался немногим дороже конкурентов
Daimler раскрыл цены на флагманский седан Mercedes-Benz
24 июня 2020, 15:15
В России отзывают новые Audi из-за утечки масла
Внеплановый ремонт необходим 157 кроссоверам и седанам Audi Q7, Q8 и A8
11 мая 2020, 14:55
В России появилась Audi за 55 миллионов рублей. Но ее вам могут и не продать
Российский офис марки одним из первых в мире начал продажи A8L Security
11 мая 2020, 13:08
Тридцатилетнюю Audi почти без пробега продают по цене новой A8
«Капсулу времени» Audi V8 выставили на продажу в Нидерландах
7 мая 2020, 13:34
Audi обновила почти все модели. Правда, не в России
Американский офис марки рассказал об изменения в машинах 2021 модельного года
28 апреля 2020, 17:20
Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8
Законодательство не позволяет омологировать систему для обычных дорог
Audi выбрала необычную стратегию развития седана A8
Немецкая фирма отказалась от идеи превратить A8 нового поколения в электромобиль
5 апреля 2020, 15:30
Новости
Сергей Ильин
17 марта 2020, 14:52
Названа цена самой дорогой модели Audi в России
На российском рынке появилась 571-сильный седан S8
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