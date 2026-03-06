Audi A8

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Последние экземпляры: Audi прекратила продажи флагманского седана A8
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Майбах от Audi
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В Кирове продают почти новую Audi A8, которой 24 года
Новости
Audi продлит жизненный цикл A8 еще одним рестайлингом
22 апреля 2023, 22:55
Преемник A8 станет мощнейшей серийной Audi за всю историю
Флагманский седан окажется производительнее всех «эр-эсок»
30 января 2023, 18:01
Audi A8 нового поколения появится через год: что о нем известно
Серийную A8 обещают сделать «очень похожей» на концепт Audi Grandsphere
1 мая 2022, 23:45
Лимузин Audi A8L Horch оказался существенно дешевле «Майбаха»
Самый роскошный седан Audi вышел на рынок спустя полгода после премьеры
24 апреля 2022, 22:22
Audi переведет обновленную A8 на 2,0-литровый турбомотор
У флагманского седана Audi появится новая базовая версия 45 TFSI quattro
2 ноября 2021, 20:58
Audi представила рестайлинговый A8 с «умными» фарами из 1,3 миллиона зеркал
Продажи седана начнутся в Европе в декабре этого года
30 октября 2021, 10:00
Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
Топовое исполнение предназначено для китайского рынка
23 марта 2021, 14:25
У российских Audi обнаружили проблему с мотором
В ремонт отправят новые седаны A8, проданные в течение последних трех лет
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