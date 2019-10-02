RS4

Audi RS4

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Абсолютно новую Audi RS 4 2007 года выпуска продадут на аукционе
«Заряженный» седан с мизерным пробегом пустят с молотка в Великобритании
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Раскрыта стоимость обновленных Audi RS 4 и RS 5 для России
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Видео: Audi RS Q8 сразилась в дрэге с RS4 Avant и RS Q3
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Видео: Audi RS4, BMW M3 и Mercedes-Benz C63 AMG сразились в дрэге
2 октября 2019, 10:24
Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему
Audi раскрыла внешность обновленного универсала
Стали известны российские цены на Audi RS4 Avant
Суперуниверсал представили в ходе яхтенного шоу в Сочи
3 мая 2018, 17:37Новости
8 фактов об Audi RS4 нового поколения
Все, что нужно знать о самом маленьком «заряженном» универсале Audi прямо сейчас
20 сентября 2017, 11:29Лаборатория
18 сентября 2017, 18:49
Названы сроки появления в России 450-сильного универсала Audi RS4
Универсал стал самым быстрым вариантом модели за всю ее историю
12 сентября 2017, 14:02
Представлена быстрейшая Audi RS4 в истории
Универсал RS4 нового поколения получил 450-сильный мотор
12 января 2017, 11:23
Дилерам Audi рассказали о трех новых RS-моделях
Audi RS4 и RS5 получат двигатель от Porsche Panamera
17 февраля 2016, 13:02
Audi RS4 нового поколения получит «автомат»
«Заряженный» универсал сохранит дифференциал Torsen
23 июля 2015, 13:06
Audi RS4 нового поколения снова станет седаном
«Заряженные» седан и универсал получат 500-сильную «шестерку»
23 октября 2014, 22:46
Audi лишит RS4 восьмицилиндрового мотора
У универсала атмосферник V8 4.2 заменят на наддувную "шестерку"
Супер-универсал Audi
Тест-драйв 450-сильного универсала Audi RS 4 Avant
18 октября 2012, 20:45Тест-драйв
Михаил Цымбал
Супер-сарай
Фотографии с тест-драйва Audi RS4 Avant
18 октября 2012, 20:43Без рубрики
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