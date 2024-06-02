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Новые «заряженные» универсалы немецкой «большой тройки» сравнили в гонке
В заезде приняли участие модели Audi, BMW и Mercedes-AMG
Новости
Лимитированный Audi RS 4 Competition свели в гонке с Audi RS 7 Performance
Новости
Суперуниверсалы Audi RS 4 Avant и BMW M3 Touring устроили километровую гонку
Новости
Видео: «заряженные» универсалы Audi и BMW сравнили в гонке по прямой
23 апреля 2023, 12:00
Видео: электрокар Tesla Model Y против свирепого универсала Audi RS 4
Электромобиль сразился с машиной с классическим ДВС
Абсолютно новую Audi RS 4 2007 года выпуска продадут на аукционе
«Заряженный» седан с мизерным пробегом пустят с молотка в Великобритании
3 октября 2021, 19:19
Новости
Сергей Ильин
17 июня 2021, 17:30
Раскрыта стоимость обновленных Audi RS 4 и RS 5 для России
Новинки будут поставлять в страну по предварительному заказу
30 мая 2020, 15:15
Видео: Audi RS Q8 сразилась в дрэге с RS4 Avant и RS Q3
Блогеры сравнили динамические характеристики трёх Audi RS
9 мая 2020, 16:16
Видео: Audi RS4, BMW M3 и Mercedes-Benz C63 AMG сразились в дрэге
«Заряженные» немецкие модели с атмосферными V8 померились силами
2 октября 2019, 10:24
Audi RS4 Avant после рестайлинга получил новую медиасистему
Audi раскрыла внешность обновленного универсала
3 мая 2018, 17:37
Стали известны российские цены на Audi RS4 Avant
Суперуниверсал представили в ходе яхтенного шоу в Сочи
8 фактов об Audi RS4 нового поколения
Все, что нужно знать о самом маленьком «заряженном» универсале Audi прямо сейчас
20 сентября 2017, 11:29
Лаборатория
18 сентября 2017, 18:49
Названы сроки появления в России 450-сильного универсала Audi RS4
Универсал стал самым быстрым вариантом модели за всю ее историю
Представлена быстрейшая Audi RS4 в истории
Универсал RS4 нового поколения получил 450-сильный мотор
12 сентября 2017, 14:02
Новости
Александр Мирошкин
12 января 2017, 11:23
Дилерам Audi рассказали о трех новых RS-моделях
Audi RS4 и RS5 получат двигатель от Porsche Panamera
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