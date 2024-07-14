Audi RS5

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Audi избавилась от купе и кабриолетов: А5 отправили в отставку
Двухдверки А5 и их «заряженные» производные сняты с конвейера
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Видео: купе Audi RS 5 бросило вызов старому универсалу Honda Civic
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Флагманские RS-версии Audi свели в гонке по прямой
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Ford Mustang GT500, Mercedes-AMG GT S и Audi RS 5 сравнили в гонке по прямой
17 мая 2022, 16:02
Audi RS 4 Avant и RS 5 стали быстрее и громче
Для моделей разработали два пакета опций
24 апреля 2022, 18:00
Гонщик устроил дуэль Audi RS 5 и BMW M4 Competition
Соперники по гонке оказались практически равными по всем параметрам
3 апреля 2022, 10:30
Audi RS 5, BMW M3 и Tesla Model 3 Performance сравнили в дрэг-рейсинге
В новом сюжете блогеры сравнили три полноприводных автомобиля
22 января 2022, 19:19
Дрэг-гонка Audi: RS 3, RS 5, RS 6 и RS Q8 против R8 и e-tron GT
Полноприводные Audi разных классов посоревновались на прямой
17 октября 2021, 21:34
Дрэг-гонка: новая BMW M3 против Mercedes-Benz C63 AMG и Audi RS5
Блогеры сравнили «заряженные» модели немецкой тройки
17 июня 2021, 17:30
Раскрыта стоимость обновленных Audi RS 4 и RS 5 для России
Новинки будут поставлять в страну по предварительному заказу
5 сентября 2020, 17:17
Видео: спорткары Audi, BMW и Alfa Romeo сразились в дрэге
«Заряженные» модели трёх марок посоревновались на прямой
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