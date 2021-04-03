RS5

Audi RS5

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Audi RS 5, BMW M3 и Tesla Model 3 Performance сравнили в дрэг-рейсинге
В новом сюжете блогеры сравнили три полноприводных автомобиля
Новости
Дрэг-гонка Audi: RS 3, RS 5, RS 6 и RS Q8 против R8 и e-tron GT
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Дрэг-гонка: новая BMW M3 против Mercedes-Benz C63 AMG и Audi RS5
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Раскрыта стоимость обновленных Audi RS 4 и RS 5 для России
3 апреля 2021, 14:14
Дрэг-гонка: новая BMW M4 против Mercedes-AMG C 63 S и Audi RS 5
Двухдверки немецких автопроизводителей посоревновались на прямой
Видео: спорткары Audi, BMW и Alfa Romeo сразились в дрэге
«Заряженные» модели трёх марок посоревновались на прямой
5 сентября 2020, 17:17Новости
Сергей Ильин
1 февраля 2020, 15:15
Видео: Audi RS5 сразилась в дрэге с новым Porsche 911
Блогеры сравнили динамику 450-сильных спорткаров
28 декабря 2019, 18:18
Видео: Audi RS5 и Mercedes-AMG GLC 63 S сразились в дрэге с Tesla Model 3
YouTube-канал carwow сравнил динамику трёх непохожих «заряженных» моделей
10 декабря 2019, 15:32
Audi обновила купе и лифтбек RS 5
После рестайлинга «заряженные» модели стали похожи на старшие RS 6 и RS 7
24 ноября 2019, 18:18
Audi выпустит RS5 в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя
Спецверсия RS5 Panther Edition выйдет тиражом 100 экземпляров
16 октября 2019, 15:43
Audi привезла в Россию всего 10 лифтбеков RS5 Sportback
Цена 450-сильной модели — 7 770 000 рублей
3 октября 2019, 16:49
Audi сделала гоночный бензин из отходов
Купе RS 5, работающие на таком топливе, дебютируют в финале серии DTM
11 июня 2019, 15:36
Из Audi RS5 сделали эксклюзивный спорткар
Тираж машины составит 250 экземпляров
В Нью-Йорке дебютировала пятидверная Audi RS5
Впервые в линейке машин пятой серии появилась модификация RS5 Sportback
28 марта 2018, 16:11Новости
Алексей Носаченко
25 января 2018, 18:51
ABT покажет в Женеве 530-сильное купе на базе Audi RS5
Новинку от ABT выпустят в количестве 50 экземпляров
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