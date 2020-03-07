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Новости
Audi объявила цены на новые S3 и S3 Sportback для России
«Заряженный» седан и хот-хэтч доступны для заказа
Новости
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
Новости
Видео: новая Audi S3 сразилась в дрэге со старой Audi RS3
Новости
Audi рассказала о новинках для России
7 марта 2020, 21:21
Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге
Блогеры сравнили «подогретые» малолитражки «большой немецкой тройки»
Новый Audi S3 Sportback: официальные фотографии
Хэтчбек дебютирует на автосалоне в Женеве
6 февраля 2020, 14:52
Новости
Алексей Носаченко
29 января 2020, 16:29
Новый Audi S3 сфотографировали без камуфляжа
Хэтчбек дебютирует на автосалоне в Женеве
24 ноября 2019, 21:59
Битва хот-хэтчей: Audi S3, BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 и VW Golf R сразились в дрэге
Четыре 300-сильных «заряженных» немца посоревновались в динамике
6 апреля 2016, 10:25
Компания Audi обновила семейство A3
«Трешка» получила цифровую приборную панель и новые моторы
8 мая 2014, 19:14
Стали известны российские цены на семейство Audi S3
Седан S3 оказался дороже хэтчбека на пять тысяч рублей
Тест Audi S3 без крыши
Почему идея ездить на кабриолете Audi S3 зимой не так уж плоха
5 мая 2014, 17:56
Тест-драйв
Влад Клепач
Турбулентность
Фотографии кабриолета Audi S3
19 февраля 2014, 16:33
Без рубрики
19 февраля 2014, 14:33
Audi S3 лишили крыши
Открытая версия Audi S3 получила 300-сильный турбомотор
Audi A3 Cabrio / S3
Два способа пустить пыль в глаза за рулем Audi A3
2 декабря 2013, 19:36
Тест-драйв
Антон Ширяев
7 ноября 2012, 23:16
Норвежцы сделали Audi S3 мощнее Bugatti Veyron
Ателье TS Racing построило 1074-сильный вариант хэтчбека
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