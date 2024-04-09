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Audi представила обновленные S3 с 333-сильным мотором и дрифт-режимом
Семейству досталась система Torque Splitter от RS 3
Новости
Обновлённый Audi S3: первая информация и фотографии
Новости
Универсал Cupra Leon сделали мощнее Audi S3 и Volkswagen Golf R
Новости
Пять хот-хэтчей свели в гонке по прямой
23 июля 2022, 17:00
BMW M240i, Audi RS 3 и Audi S3 сравнили в дрэг-гонке
Два хэтчбека и купе сразились на прямой
Audi объявила цены на новые S3 и S3 Sportback для России
«Заряженный» седан и хот-хэтч доступны для заказа
23 июня 2021, 16:14
Новости
Лиза Будрина
10 июня 2021, 12:20
Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров
В ходе гонок по прямой отечественному автомобилю противостояли «заряженные» BMW, Audi, а также Porsche и Mercedes-Benz
16 мая 2021, 9:09
Видео: новая Audi S3 сразилась в дрэге со старой Audi RS3
Мощные пятидверки Audi посоревновались на прямой
18 ноября 2020, 13:55
Audi рассказала о новинках для России
Марка привезет сразу несколько новинок, в том числе электрических
7 марта 2020, 21:21
Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге
Блогеры сравнили «подогретые» малолитражки «большой немецкой тройки»
6 февраля 2020, 14:52
Новый Audi S3 Sportback: официальные фотографии
Хэтчбек дебютирует на автосалоне в Женеве
29 января 2020, 16:29
Новый Audi S3 сфотографировали без камуфляжа
Хэтчбек дебютирует на автосалоне в Женеве
24 ноября 2019, 21:59
Битва хот-хэтчей: Audi S3, BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 и VW Golf R сразились в дрэге
Четыре 300-сильных «заряженных» немца посоревновались в динамике
Компания Audi обновила семейство A3
«Трешка» получила цифровую приборную панель и новые моторы
6 апреля 2016, 10:25
Новости
Денис Гусев
8 мая 2014, 18:14
Стали известны российские цены на семейство Audi S3
Седан S3 оказался дороже хэтчбека на пять тысяч рублей
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