10 июня 2021, 12:20

Видео: дедушка на «Москвиче» победил в дрэг-рейсинге шесть немецких спорткаров

В ходе гонок по прямой отечественному автомобилю противостояли «заряженные» BMW, Audi, а также Porsche и Mercedes-Benz